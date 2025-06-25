Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες στον ΣΚΑΪ σχετικά με τα δάνεια που έχουν πάρει χιλιάδες πολίτες σε ελβετικό φράγκο και αναμένουν από την κυβέρνηση να προβεί σε κάποια ρύθμιση. Όπως υποστηρίζουν έχουν πληρώσει ήδη το δάνειο που είχαν πάρει σε ελβετικό φράγκο, δύο και τρεις φορές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» σχετικά με το ζήτημα ανέφερε ότι μια ρύθμιση «είναι κάτι που το μελετά το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες. Θέλουμε δούμε την περίμετρο μιας ρεαλιστικής και εφικτής λύσης που θα είναι και δίκαιη δεδομένου ότι κάποιοι έχουν ήδη αποπληρώσει, ότι η ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο κινείται διαρκώς και με δεδομένο ότι υπάρχουν κι άλλα δάνεια στη χώρα που εξυπηρετούνται και δεν είναι σε ελβετικό φράγκο» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Θα υπάρξει μια λύση, μια έμφαση στο εξωδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο αυτής της λύσης. Στόχος μας είναι να την παρουσιάσουμε σύντομα και όλο αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος» πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών και υπογράμμισε ότι «ο στόχος μας είναι να υπάρξει μαι ελάφρυνση διότι τα ποσά που κλήθηκαν να πληρώσουν ήταν υπερβολικά.»

