«Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής συνιστά στρατηγική επιτυχία της χώρας. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στην εθνική άμυνα και στην αποτρεπτική της ισχύ, με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», ανέφερε σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με αφορμή το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα.

Με την πρωτοβουλία που η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν, η χώρα μας θα έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει παραπάνω από 500 εκατ. ευρώ για το 2026, σημειώνει ο κ. Πιερακάκης. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι εταίροι μας έλαβαν υπόψιν τους ως σημείο αναφοράς το έτος 2024, ειδικά για την Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Για τη χώρα μας, η άμυνα συνιστά εθνική υπόθεση και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτυπώνει συνολικά τη δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας και αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα πετυχαίνει τους στόχους της, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και ανάπτυξη διπλάσια της ευρωζώνης. «Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της, το οποίο αποκλιμακώνεται ραγδαία», επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης.

Καταλήγοντας ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε ότι «συνολικά, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας και των τεράστιων προσπαθειών που σωρευτικά καταβλήθηκαν ώστε η χώρα σήμερα να βρίσκεται σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης».



