Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 1.830 μονάδες και τον τζίρο να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.834,94 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.836,89 (+0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 301,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 121,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,32%), της Μυτιληναίος (+2,77%), του ΔΑΑ (+2,18%), των ΕΛΠΕ (+2,06%) και της Jumbo (+2,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,73%) και της Elvalhalcor (-0,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διακινώντας 9.850.877 και 5.878.002 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 111,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 36,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 37 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (+8,62%) και Ave (+6,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-6,09%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-3,77%).

Οι τίτλοι

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,5600 +0,72%

OPTIMA:19,2400 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 39,6500 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 2,8100 +0,72%

AEGEAN AIRLINES: 13,1200 +0,46%

VIOHALCO: 5,6000 +0,54%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,1500-0,73%

ΔΑΑ:10,1000 +2,18%

ΔΕΗ: 13,5500+0,82%

COCA COLA HBC:46,5600 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2700 -2,01%

ΕΛΠΕ: 7,6850 +2,06%

ELVALHALCOR: 2,3350 -0,64%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2700 +0,69%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 +0,34%

EUROBANK: 2,7500 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4600 -0,31%

MOTOR OIL: 24,0000 +1,69%

JUMBO: 29,1800 +2,03%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,2400 +2,77%

ΟΛΠ:45,8500 +4,32%

ΟΠΑΠ: 18,9600 -0,21%

ΟΤΕ: 17,6400 +0,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5380 +0,44%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +2,06%

