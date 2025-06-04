Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης στο Παρίσι.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, οι κ.κ. Ματίας Κόρμαν και Κυριάκος Πιερρακάκης προχώρησαν σε δηλώσεις στην ΕΡΤ και στη δημοσιογράφο Θωμαϊδα Παπαϊωάννου.

Η πρόοδος της χώρας αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές προβλέψεις που δημοσίευσε χθες ο ΟΟΣΑ. Για την Ελλάδα προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη άνω του 2% για το 2025 και το 2026, κυρίως χάρη στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της ανόδου των επενδύσεων. pic.twitter.com/U4m1VLVQZm — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) June 4, 2025

Κοινές δηλώσεις Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν

Θωμαΐς Παπαΐωάννου:

Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη ζοφερή οικονομική προοπτική; Και πώς τα πάει η Ελλάδα μέσα σε αυτό το περιβάλλον;

Ματίας Κόρμαν:

Λοιπόν, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να τα πηγαίνει καλά. Αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, το δημόσιο χρέος μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό και η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση του φιλικού ρυθμιστικού και πολιτικού περιβάλλοντος της χώρας, και πράγματι, ενισχύεται η διεθνής της ανταγωνιστικότητα. Έχουν γίνει πολλά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, καθώς και πολλές διαρθρωτικές αλλαγές που συνέβαλαν στην ενίσχυση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η ελληνική οικονομία τα καταφέρνει πολύ καλά.

ΘΠ:

Και ποιες είναι οι προκλήσεις;

ΜΚ:

Υπάρχουν προκλήσεις γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Και η Ελλάδα, ως μια εξωστρεφής, προσανατολισμένη στις εξαγωγές οικονομία, επηρεάζεται αναλόγως. Στον βαθμό που υπάρχουν πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, αυτές επηρεάζουν και την Ελλάδα άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω της Ευρώπης. Και αυτός είναι ο λόγος που διοργανώνουμε τέτοιες συναντήσεις εδώ στον ΟΟΣΑ: για να συζητήσουμε μεταξύ μας, με τις χώρες-μέλη, ώστε να βρούμε διεξόδους, να ενισχύσουμε την παγκόσμια οικονομία και να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στις εμπορικές και οικονομικές πολιτικές. Για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει να ευημερεί, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

ΘΠ:

Και πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτές τις προκλήσεις; Είμαστε ευέλικτοι στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα; Για να το πούμε καθαρά: τι γίνεται, για παράδειγμα, με τους δασμούς;

ΜΚ:

Η Ελλάδα είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι στο παρελθόν, οπότε αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Η άμεση έκθεση της Ελλάδας στους δασμούς των ΗΠΑ είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά φυσικά υπάρχει έμμεση έκθεση, λόγω των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και στην Ευρώπη ειδικότερα. Αν οι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας επηρεάζονται, τότε επηρεάζεται και η Ελλάδα. Γι’ αυτό λέμε στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και πέρα από αυτά: όταν υπάρχουν ζητήματα στον τρόπο λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών ή στους διεθνείς κανόνες, πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε μέσα από διάλογο και συνεργασία. Αυτό είναι επωφελές για όλους. Αν ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η συνάντηση που έχουμε σήμερα στον ΟΟΣΑ. Και είναι μεγάλη μου χαρά που είναι εδώ και ο καλός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλά διαφορετικά πεδία. Φυσικά, έχει προεδρεύσει στη συνεδρίαση της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Και είναι υπέροχο που τον έχουμε ξανά κοντά μας.

ΘΠ:

Και ποια είναι η ελληνική θέση;

Κυριάκος Πιερρακάκης:

Όσα μόλις είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, αντικατοπτρίζονται στη χθεσινή δημοσίευση των οικονομικών προβλέψεων του ΟΟΣΑ. Για την Ελλάδα, προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη για το 2025 και το 2026, σε ποσοστό άνω του 2%, κυρίως λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της εκρηκτικής ανόδου των επενδύσεων. Δεν είναι όμως το μόνο εύρημα της Έκθεσης. Υπάρχει επίσης αναφορά στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων –κάτι που έχουμε ήδη καταφέρει και προσδοκούμε να συνεχίσουμε, προκειμένου να μειώσουμε περαιτέρω το δημόσιο χρέος. Η συνολική εικόνα που καταγράφεται αντανακλά μια οικονομία με ανθεκτικότητα και ισχυρές προοπτικές. Αυτό ήταν και το μήνυμα που είχα την ευκαιρία να μεταφέρω στους ομολόγους μου στην Υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα προσπαθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον καλό μου φίλο, Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία ως ελληνική κυβέρνηση. Εμπιστευόμαστε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, τις ακολουθούμε στενά και πιστεύουμε ότι ο ΟΟΣΑ μπορεί να έχει πολύ παραγωγικό ρόλο στην πορεία μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.

