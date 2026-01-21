Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα

Έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στη Στερεά Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Φθιώτιδα και σταδιακά επεκτείνεται στην Ευρυτανία, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Βοιωτία, με έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Στη Φθιώτιδα, χιονίζει κατά διαστήματα σε μεγάλο μέρος του νομού, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στην περιοχή του Δομοκού. Το χιόνι πέφτει κατά ριπάς, με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά περιοχές που ήταν καθαρές να καλύπτονται από στρώμα χιονιού 10 έως και 20 εκατοστών. Περιφερειακά της Λαμίας σημειώνονται χιονοπτώσεις, ενώ μέσα στην πόλη καταγράφεται ραγδαία βροχόπτωση, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα μέχρι στιγμής.

Στη Δυτική Φθιώτιδα, το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά. Μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς, προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτό το βασικό οδικό δίκτυο από Λαμία προς Καρπενήσι, ωστόσο δυσκολίες παρουσιάζονται σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου, ιδιαίτερα προς τα ορεινά χωριά.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων ισχύει και στον δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 72ο χιλιόμετρο, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα καταγράφονται την τελευταία ώρα και στον δρόμο Λαμίας- Άμφισσας, όπου μηχανήματα επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, χωρίς να αποκλείεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα τις επόμενες ώρες.

Στην περιοχή του Δομοκού η χιονόπτωση εντάθηκε τις τελευταίες ώρες, με τη μάχη ανθρώπων και μηχανών να είναι διαρκής, ώστε να παραμείνει ανοιχτό το παλιό εθνικό δίκτυο Λαμίας-Δομοκού-Λάρισας. Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα, τα οποία ακινητοποιούνται στο ύψος της Λαμίας, ενώ για όλα τα υπόλοιπα οχήματα είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, απαγορεύτηκε η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από το 15ο χιλιόμετρο (στο ύψος της Λαμίας) έως το 47ο χιλιόμετρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα, εκχιονιστικά και αλατιέρες επιχειρούν εντατικά για να διατηρήσουν τον δρόμο σε ασφαλή κατάσταση.

Στην Ευρυτανία έχουν σημειωθεί διακοπές κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων, στον δρόμο Καρπενησίου-Φουρνάς-Καρδίτσας, καθώς και στο τμήμα που οδηγεί από το Καρπενήσι προς τη Δομνίστα.

Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα σε Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, εφόσον δεν διαθέτουν χειμερινά ελαστικά.

Στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα εντείνονται τις τελευταίες ώρες, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το ποτάμι στο σημείο Μπακαλόου-Ατέμη, καθώς αναμένεται αυξημένη ποσότητα νερού. Την ίδια στιγμή, όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το πρωί ήχησε το 112 σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, με μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις θαλάσσιες περιοχές, καθώς στην Κάρυστο οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ. Το Λιμεναρχείο Καρύστου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα λιμάνια και τις μαρίνες, ώστε να αποφευχθούν ζημιές και προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

