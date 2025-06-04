Πιερρακάκης στον ΟΟΣΑ: Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και προοπτική

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση χθες της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία και τις προβλέψεις του για την Ελλάδα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και προοπτική.

Στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ, αναδείχθηκε η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας που καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του μέσου όρου της ευρωζώνης καθώς και σημαντική μείωση δημοσίου χρέους.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης του ρόλου του Διεθνούς Οργανισμού, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

«Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επιτάχυνση των οικονομικών και ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, καθώς οι ρυθμοί των αλλαγών απαιτούν γρήγορη προσαρμογή» πρότεινε ο Υπουργός. Και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τη διεύρυνση του ρόλου του ΟΟΣΑ».

Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην ψηφιακή ανάπτυξη

Ως βασικός ομιλητής με θέμα την ψηφιακή οικονομία και την προσέλκυση επενδύσεων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή ανάπτυξη» και επικαλέστηκε την προηγούμενη εμπειρία του από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Πιερρακάκης, αφού υπογράμμισε «τον καταλυτικό ρόλο της πανδημίας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού», επεσήμανε τις βασικές προϋποθέσεις για την ψηφιακή μετάβαση κάθε κράτους, οι οποίες, όπως είπε, «είναι η εθνική ταυτοποίηση, η διαλειτουργικότητα, και η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών».

Ο Υπουργός ανέδειξε την ανάγκη προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και έκανε ειδική αναφορά για αναβαθμισμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στρατηγική μετάβασης σε δίκτυα 5G. Υπογράμμισε την οικονομική σημασία της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και ενδεικτικά ανέφερε την πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ (mitos.gov.gr), ως παράδειγμα εργαλείου χαρτογράφησης όλων των κρατικών υπηρεσιών.

«Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αξιοποιεί την τεχνολογία, όχι μόνο ως μέσο εκσυγχρονισμού, αλλά και ως εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου μέλλοντος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «η ψηφιοποίηση της οικονομίας επιταχύνει την οικονομική μεγέθυνση και βελτιώνει αισθητά τις αναπτυξιακές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

