ΑΔΜΗΕ: Κρίσιμη η συμβολή της ΕΕ στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής

Τη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο για την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα «ΑΡΙΑΔΝΗ, η ενέργεια ταξιδεύει στην Κρήτη».

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πολιτειακούς φορείς, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τα πλεονεκτήματα του εμβληματικού έργου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε τρεις άξονες: περιβάλλον, οικονομία, ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως υπογράμμισαν τα στελέχη του Διαχειριστή, η διασύνδεση με την Αττική έρχεται να συμπληρώσει την πρώτη μέσω Πελοποννήσου που λειτούργησε το 2021, προσφέροντας στην Κρήτη ενεργειακή αυτονομία και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελεί ένα καινοτόμο έργο ισχύος 1 GW που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής Voltage Source Converters (VSC) στους Σταθμούς Μετατροπής και με ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων 500 kV σε βάθη έως 1.200 μέτρα, που το κατατάσσουν μέσα στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου.Σημειώνεται ότι το εμβληματικό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. Ευρώ, αντλώντας έτσι σημαντικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και μειώνοντας, κατά πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή.

Με την πλήρη ένταξη της Κρήτης στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα, εκτιμάται ότι όλοι οι καταναλωτές της χώρας θα έχουν ετήσιο όφελος 550 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Έργα σαν την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής γίνονται εφικτά επειδή έχουμε, ως χώρα, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να υλοποιούν έργα, με ευνοϊκούς όρους δανεισμού, που δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν βασιζόμενα μόνο σε ίδιους πόρους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης καθώς και τον Δήμο Μαλεβιζίου, εντός του οποίου κατασκευάσαμε τον Σταθμό Μετατροπής της Δαμάστας, για την ουσιαστική συνεργασία που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν καθοριστική για να ολοκληρωθεί έγκαιρα ένα έργο αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας. Με τη διασύνδεση της Αριάδνης, κλείνει οριστικά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Κρήτης, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη του νησιού».

Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, δήλωσε: «Για την Κρήτη, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική φέρνει χειροπιαστά, καθημερινά και άμεσα αντιληπτά οφέλη για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώνεται καθώς αποφεύγεται η χρήση των ορυκτών καυσίμων και οι πολίτες όλης της χώρας θα ωφελούνται από τη μείωση των ΥΚΩ. Οι επενδυτικές δυνατότητες θα πολλαπλασιάζονται καθώς δημιουργούνται στην Κρήτη προοπτικές για νέες μονάδες ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης και καινοτόμες ενεργειακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο το νησί. Η διασύνδεση της Κρήτης, μέσω της Αριάδνης, αποτελεί το θεμέλιο του νέου μοντέλου ενεργειακής αρχιτεκτονικής που οικοδομούμε, που συνδυάζει ενεργειακή ασφάλεια, κλιματική ουδετερότητα, ανταγωνιστικότητα και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Η Κρήτη γίνεται επίσης “σκαλοπάτι” ενός ευρύτερου σχεδίου για νέες διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».Ο Γενικός Γραμματέας Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, κ. Βασίλης Σιαδήμας, δήλωσε:

«Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ για την συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τον εξαιρετικό σχεδιασμό αυτού του πολύπλοκου έργου. Η διασύνδεση της Αριάδνης ξεκίνησε με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ολοκληρώνεται με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω του Προγράμματος Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 49,65% αποτελεί χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα εμβληματικό έργο του ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη δαπάνη άνω των 222 εκατ. ευρώ κατά την δεύτερη του φάση και άνω των 300 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη. Είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπουμε ότι χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται σε καλούς δικαιούχους που εφαρμόζουν καλές πρακτικές για έργα που πιάνουν τόπο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε: «Η σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι πολυδιάστατη και καθοριστική. Το νησί μας έχει πλέον καθιερωθεί ως ενεργειακός κόμβος καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενεργειακών σχεδιασμών. Το έργο δημιουργεί τις προοπτικές για την ευρύτερη και ισόρροπη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα. Παράλληλα, επιτυχγάνεται η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μέσα από τα δεκάδες χιλιόμετρα καλωδίων της Αριάδνης, η ενέργεια ταξιδεύει πλέον στην Κρήτη».

Ο κ. Αρναουτάκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συνέβαλαν διαχρονικά στην ωρίμανση και προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής κ.κ. Γιάννη Μανιάτη, Γιώργο Σταθάκη και Κωστή Χατζηδάκη καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση για τη στήριξή του έργου σε χρηματοδοτικό επίπεδο. Ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα έχει για όλους μας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το έργο της Αριάδνης δεν είναι απλώς μία ακόμη υποδομή που θα συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας. Είναι μια υποδομή εθνική, στρατηγικής σημασίας, ένα τολμηρό βήμα προς την ενσωμάτωση της νησιωτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι. Ένα έργο που συνδέει την Κρήτη, όχι μόνο την Αττική, αλλά με το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για καθαρή ενέργεια, ασφάλεια εφοδιασμού και βιώσιμη ανάπτυξη».

