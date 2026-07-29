Μια από τις σημαντικότερες θεσμικές και οικονομικές κρίσεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τις αποκαλύψεις ότι η FIFA εξετάζει την πώληση μειοψηφικού ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές.

Το σχέδιο, που σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα The Times βρίσκεται στο επίκεντρο επεξεργασίας από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δεν αποτελεί απλώς μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Για πολλούς παράγοντες του αθλήματος πρόκειται για μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και χρηματοδοτείται το ποδόσφαιρο τις επόμενες δεκαετίες.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν άμεσες. Η UEFA εμφανίζεται αιφνιδιασμένη, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θεωρούν ότι ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη εμπορευματοποίηση της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο.



Σύμφωνα με το Sky Sports, μέσα στις επόμενες ημέρες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θα πραγματοποιήσουν κρίσιμες διαβουλεύσεις για τη στάση που θα τηρήσουν απέναντι στη FIFA, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικών διοργανώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει πέσει στο τραπέζι ως μέσο πίεσης.

Ένα σχέδιο δισεκατομμυρίων

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που δημοσίευσε και ο Sport-fm.gr, η FIFA σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθούν τα εμπορικά δικαιώματα των πιο πολύτιμων διοργανώσεών της.

Σε αυτή θα περιλαμβάνονται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια και όλες τις εμπορικές συμφωνίες που συνοδεύουν τις διοργανώσεις αυτές.

Η FIFA σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο της νέας εταιρείας, ωστόσο ποσοστό που εκτιμάται μεταξύ 20% και 30% θα μπορούσε να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές έναντι ποσού που υπολογίζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συνολική αποτίμηση του νέου εταιρικού σχήματος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιχειρηματικά εγχειρήματα που έχουν γίνει ποτέ.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές επαφές με επενδυτικά κεφάλαια και τραπεζικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που έχουν αναφερθεί βρίσκονται ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζόσουα Κούσνερ και η JPMorgan Chase, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προτάσεις.

Το δέλεαρ των 211 ομοσπονδιών

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η FIFA επιχειρεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη πολιτική στήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η αξία του συγκεκριμένου μεριδίου υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομοσπονδία, με τη δυνατότητα είτε να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους είτε να την πωλήσουν άμεσα ώστε να ενισχύσουν τα οικονομικά τους.

Για αρκετές μικρότερες ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας και της Καραϊβικής, το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε πολλαπλάσια των ετήσιων εσόδων τους.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόβλεψη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του σχεδίου όταν αυτό τεθεί προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα της FIFA.

Η νέα κορύφωση της κόντρας FIFA και UEFA

Οι σχέσεις μεταξύ της FIFA και της UEFA βρίσκονται σε διαρκή ένταση εδώ και αρκετά χρόνια, όμως η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται να οδηγεί τις δύο πλευρές στη σοβαρότερη αντιπαράθεση της σύγχρονης εποχής.

Η διαφωνία ξεκίνησε ουσιαστικά όταν η FIFA άρχισε να διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα εμπορικά έσοδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, η αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων στο Μουντιάλ από 32 σε 48, οι συζητήσεις για ακόμη περισσότερες διοργανώσεις και η διαρκής πίεση στο διεθνές καλεντάρι έφεραν τις δύο συνομοσπονδίες σε τροχιά σύγκρουσης.

Η UEFA θεωρεί ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της FIFA αποδυναμώνουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κυρίως το Champions League και το Euro, ενώ επιβαρύνουν υπερβολικά τους ποδοσφαιριστές με περισσότερους αγώνες.

Από την άλλη πλευρά, η FIFA υποστηρίζει ότι επιδιώκει μια πιο δίκαιη αναδιανομή των εσόδων προς όλες τις ηπείρους και όχι μόνο προς τις ισχυρές ευρωπαϊκές λίγκες.

Η προσωπική σχέση ανάμεσα στον Τζάνι Ινφαντίνο και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει επίσης επιδεινωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Τσέφεριν δεν είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ η απουσία του από πρόσφατες εκδηλώσεις της FIFA θεωρήθηκε ακόμη μία ένδειξη της ψυχρότητας που επικρατεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι φόβοι για το μέλλον του Μουντιάλ

Η μεγαλύτερη ανησυχία όσων αντιδρούν στο σχέδιο αφορά τις πιέσεις που ενδέχεται να ασκήσουν οι ιδιώτες επενδυτές προκειμένου να αυξήσουν τις αποδόσεις των κεφαλαίων τους.

Αναλυτές της αθλητικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι, εφόσον επενδυτικά funds αποκτήσουν σημαντική συμμετοχή στα εμπορικά δικαιώματα της FIFA, θα επιδιώξουν μεγαλύτερη αξιοποίηση των διοργανώσεων.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ακόμη περισσότερους αγώνες, σε αλλαγές στη συχνότητα διεξαγωγής της διοργάνωσης ή σε μεγαλύτερη μεταφορά κορυφαίων διοργανώσεων προς αγορές με υψηλή εμπορική αξία, όπως η Μέση Ανατολή και οι χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, αρκετοί παράγοντες φοβούνται ότι το οικονομικό συμφέρον θα αρχίσει να επηρεάζει ολοένα περισσότερο τις αποφάσεις γύρω από το αγωνιστικό καλεντάρι, τις εμπορικές συμφωνίες και την επιλογή των χωρών που θα φιλοξενούν τις μεγάλες διοργανώσεις.

Οι αντιδράσεις της UEFA

Η UEFA αντέδρασε δημόσια με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, υπογραμμίζοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως χρηματοοικονομικό προϊόν.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι το νέο μοντέλο δημιουργεί σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων, ιδιαίτερα εφόσον η ίδια η FIFA θα παραμένει ρυθμιστής του αθλήματος, αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως εμπορική εταιρεία με ιδιώτες μετόχους που θα απαιτούν ολοένα μεγαλύτερες αποδόσεις.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου και για τον λόγο αυτό αναμένεται να ζητήσουν πλήρη ενημέρωση από τη FIFA πριν προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία.

Το ακραίο σενάριο του μποϊκοτάζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πέρασε απαρατήρητη η πληροφορία ότι στις συζητήσεις των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών εξετάζεται ακόμη και η απειλή μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ εναρκτήριοι αγώνες θα διεξαχθούν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ.

Αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς θα είχε τεράστιο οικονομικό και αγωνιστικό κόστος για όλες τις πλευρές, η ίδια η συζήτησή του αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης που έχει δημιουργηθεί.

Η επόμενη ημέρα

Η FIFA δεν έχει παρουσιάσει ακόμη επίσημα το σχέδιο, επιμένοντας ότι πρόκειται για ιδέες που βρίσκονται υπό επεξεργασία και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μόνο μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει αναταράξεις σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Για πρώτη φορά δεν αμφισβητείται μόνο ο τρόπος διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και το ίδιο το μοντέλο διοίκησης του αθλήματος.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά μόνο το αν η FIFA θα προχωρήσει στην πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων της, αλλά και το αν το ποδόσφαιρο μπορεί να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως παγκόσμιο άθλημα που διοικείται από τις ομοσπονδίες ή αν εισέρχεται οριστικά σε μια νέα εποχή, όπου οι αποφάσεις θα καθορίζονται ολοένα και περισσότερο από τις απαιτήσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων.



Πηγή: skai.gr

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