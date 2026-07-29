Reuters: Το Ιράν παραλαμβάνει 400 φορητούς εκτοξευτές πυραύλων από την Κίνα

Το Ιράν θα παραλάβει τις επόμενες εβδομάδες συνολικά 400 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα εκτόξευσης από τον ώμο από την Κίνα, καθώς μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλύπτουν πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Τα φορητά συστήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για την κατάρριψη αεροσκαφών και drones σε χαμηλό υψόμετρο, είναι αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελούν μια προσπάθεια της Τεχεράνης να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα, η οποία παρουσιάζει κενά.

Η σύμβαση αφορά την αγορά 300 έως 400 φορητών συστημάτων αεροπορικής άμυνας (MANPADS), συμπεριλαμβανομένων πυραύλων QW-12 και FN-16 κινεζικής κατασκευής, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η συμφωνία υπογράφηκε με τη Zhongqing Baoshang International Investment, μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του κινεζικού προμηθευτή, κατά το ρεπορτάζ.

Το Ιράν επανεξοπλίζεται μετά από μήνες πολέμου

Το Ιράν έχει ανάγκη να επανεξοπλιστεί μετά από μήνες συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυραύλων, drones και αεροπορικής άμυνας της χώρας.

Η σύγκρουση έχει αναδείξει την πρόκληση που αποτελεί η άμυνα σταθερών στρατιωτικών και στρατηγικών τοποθεσιών έναντι προηγμένων αεροσκαφών και όπλων ακριβείας.

Η Ουάσιγκτον ανέστειλε ξαφνικά το Σάββατο τους βομβαρδισμούς που διήρκεσαν δύο εβδομάδες, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν αν οι διαπραγματεύσεις δεν καταφέρουν να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Η παράδοση εκατοντάδων MANPADS θα διευρύνει σημαντικά το απόθεμα του Ιράν σε όπλα αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας και θα υπογραμμίσει τον βαθμό στον οποίο εμβαθύνονται οι στρατιωτικές σχέσεις με την Κίνα.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι, παρόλο που η συμφωνία έχει υπογραφεί, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που συμφωνήθηκε από τα μέρη, οι παραδόσεις θα γίνουν αρχικά αεροπορικώς από το Ουρούμτσι στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια θα διακινούνται μέσω του Πακιστάν προς το Ιράν. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι μεταφορές θα γίνουν ‌αεροπορικώς ή οδικώς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας διέψευσε τη συμφωνία με το Ιράν, απαντώντας πως «οι αναφορές είναι εντελώς αβάσιμες. Η Κίνα έχει διαδραματίσει σταθερό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο Όμιλος Zhong Qing Bao Shang, με έδρα το Πεκίνο, μητρική εταιρεία της Zhongqing Baoshang International Investment, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η Τεχεράνη.

Η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων του πακιστανικού στρατού ανέφερε με τη σειρά του: «Οι εικασίες ότι το Πακιστάν εμπλέκεται στην προμήθεια όπλων αεροπορικής άμυνας στο Ιράν από την Κίνα είναι απολύτως κατασκευασμένες και ψευδείς».

Πηγή: skai.gr

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