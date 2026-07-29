Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα, Τετάρτη, δήμαρχο περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμη άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε άδειες οικοδομής και χρήσης κτιρίων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Πρόκειται για το τελευταίο κύμα συλλήψεων στο πλαίσιο μίας άνευ προηγουμένου δικαστικής έρευνας, η οποία αφορά δήμους που διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και τάσσονται απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το NTV, συνελήφθησαν η δήμαρχος του δήμου Ουσκουντάρ, Σινέμ Ντεντετάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γραμματέας του δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικές διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, ενώ από τους υπόπτους κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και υλικό.

Όπως μετέδωσε το NTV, ο δήμος φέρεται να συντόνιζε την έγκριση οικοδομικών αδειών μέσω συστήματος στο οποίο οι εργολάβοι υποχρεώνονταν να υπογράφουν συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η αντιπολίτευση έχει απορρίψει το κύμα κατηγοριών που ξεκίνησε από το 2024, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις έρευνες κρύβονται πολιτικά κίνητρα. Η τουρκική κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.