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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν λένε ότι έπληξαν τρία τάνκερ στο στενό του Ορμούζ

Τρία τάνκερ που αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν, ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών

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Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φρουροί της Επανάστασης Ιράν τάνκερ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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