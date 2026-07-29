Τζάρεντ Λέτο: Τέσσερις γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλικά αδικήματα

Τέσσερις γυναίκες καταγγέλλουν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και τραγουδιστή Τζάρεντ Λέτο για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ή άλλης αξιόποινης σεξουαλικής συμπεριφοράς, τα οποία φέρεται να συνέβησαν όταν οι ίδιες βρίσκονταν ακόμη στην εφηβεία.

Οι μαρτυρίες παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ του BBC, «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret». Συνολικά δέκα γυναίκες μίλησαν στην έρευνα, με τις εννέα να περιγράφουν δημόσια -για πρώτη φορά- όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν. Οι συναντήσεις τους με τον Λέτο φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2016, όταν εκείνος ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών.

Οι τέσσερις σοβαρότερες καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σεξουαλική επίθεση σε 17χρονη, απειλή σεξουαλικής κακοποίησης σε 19χρονη, σεξουαλική επαφή με ανήλικη στην Καλιφόρνια και τηλεφωνικές κλήσεις -σεξουαλικού περιεχομένου- προς ένα 16χρονο κορίτσι. Το BBC αναφέρει ότι επικοινώνησε επανειλημμένα με τον Τζάρεντ Λέτο, χωρίς εκείνος να απαντήσει στις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Oscar ödüllü Jared Leto dört kadına cinsel saldırıyla suçlanıyorhttps://t.co/44sNadRLqE — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 29, 2026

Η καταγγελία 17χρονης

Μία από τις γυναίκες, η οποία παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο «Ιζαμπέλ», υποστηρίζει ότι συνάντησε τον Λέτο το 2002, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εργαζόταν σε κατάστημα στο Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, συμφώνησε να τον συναντήσει στο ξενοδοχείο του, θεωρώντας ότι στη συνέχεια θα έβγαιναν μαζί με άλλους ανθρώπους. Όταν έφτασε, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα μοτέλ.

Η ίδια καταγγέλλει ότι, ενώ περίμενε στο δωμάτιο, ο Λέτο την κάλεσε στο μπάνιο, όπου έκανε ντους. Όπως υποστηρίζει, εκείνος άνοιξε ξαφνικά την κουρτίνα, άρχισε να τη φιλά και στη συνέχεια άρπαξε το χέρι της, χρησιμοποιώντας το για να αυτοϊκανοποιηθεί. Η «Ιζαμπέλ» αναφέρει ότι τραβήχτηκε και του είπε πως ήθελε να φύγει. Μόνο αργότερα, όταν αναζήτησε πληροφορίες για εκείνον στο διαδίκτυο, συνειδητοποίησε ότι ήταν ήδη πάνω από 30 ετών. Όπως δηλώνει σήμερα, για πολλά χρόνια κατηγορούσε τον εαυτό της για όσα είχαν συμβεί.

Η 19χρονη που καταγγέλλει ότι απειλήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Μία δεύτερη γυναίκα, η «Άλεξ», περιγράφει τη συνάντησή της με τον Λέτο το 2013, μετά από συναυλία των Thirty Seconds to Mars, στην O2 Arena του Λονδίνου. Η «Άλεξ», η οποία ήταν τότε 19 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο, αναφέρει ότι η εταιρεία της είχε προσκληθεί στη συναυλία και ότι στη συνέχεια μία συνεργάτιδα του Λέτο την κάλεσε σε πάρτι.

Όπως υποστηρίζει, όταν γνώρισε τον ηθοποιό προσποιήθηκε ότι ήταν 17 ετών, επειδή αισθανόταν πως έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εκείνος απάντησε πως η ηλικία ήταν «απλώς ένας αριθμός» και ότι βρίσκονταν στην Ευρώπη. Αργότερα, η «Άλεξ» οδηγήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, πιστεύοντας ότι θα βρίσκονταν εκεί και άλλα άτομα. Όταν έφτασε, όμως, διαπίστωσε ότι ήταν μόνη με τον Λέτο.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι το κινητό της είχε σχεδόν αποφορτιστεί και ότι δεν είχε χρήματα για να επιστρέψει στο σπίτι της. Όταν ρώτησε εάν μπορούσε να κοιμηθεί σε έναν καναπέ του δωματίου, ο Λέτο φέρεται να απάντησε επανειλημμένα με μία απειλητική και σεξουαλικά βίαιη φράση. Η ίδια δηλώνει ότι τότε κατάλαβε πως δεν ήταν ασφαλής και εγκατέλειψε το δωμάτιο. Λίγο αργότερα ενημέρωσε μέσω μηνύματος μία φίλη της, η οποία την παρότρυνε να καταγγείλει το περιστατικό.

Η καταγγελία για σεξουαλική επαφή με 17χρονη στην Καλιφόρνια

Μία τρίτη γυναίκα, η οποία αναφέρεται ως «Κλάρα», καταγγέλλει ότι είχε για πρώτη φορά σεξουαλική επαφή με τον Τζάρεντ Λέτο όταν ήταν 17 ετών και εκείνος 34. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ένας συνεργάτης του ηθοποιού την προσέγγισε στα παρασκήνια συναυλίας των Thirty Seconds to Mars το 2006 και ζήτησε τον αριθμό του τηλεφώνου της εκ μέρους του.

Η «Κλάρα» υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι του Λέτο μαζί με μία φίλη της και ότι εκεί συζήτησαν για το γεγονός πως το όριο συναίνεσης στην Καλιφόρνια είναι τα 18 έτη. Όπως καταγγέλλει, εκείνος φάνηκε να αδιαφορεί για το ζήτημα. Η ίδια αναφέρει ότι επισκέφθηκε το σπίτι του ακόμη τρεις ή τέσσερις φορές. Μιλώντας πλέον ως ενήλικη, περιγράφει τον εαυτό της εκείνη την περίοδο ως αφελή και ευάλωτη, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η μαρτυρία γυναίκας που ήταν 14 ετών

Μία ακόμη γυναίκα, η Τέιλορ, περιγράφει ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη σε μουσικό φεστιβάλ το 2005, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Η Τέιλορ αναφέρει ότι περίμενε μαζί με τη μητέρα της για να πάρει αυτόγραφο από τον Λέτο. Όπως καταγγέλλει, εκείνος υπέγραψε επάνω στο μπλουζάκι της, στο ύψος του στήθους, κάνοντας παράλληλα ένα χυδαίο σχόλιο για το σώμα της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ζήτησε από έναν άνδρα της ασφάλειας να την οδηγήσει στα παρασκήνια, χωρίς να τη ρωτήσει εάν επιθυμούσε να πάει. Η μητέρα της φέρεται να αντέδρασε και να ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του. Η Τέιλορ υποστηρίζει ότι ο Λέτο επανέλαβε το σχόλιό του ακόμη και μπροστά της. Όπως λέει, το περιστατικό την επηρέασε βαθιά και την έκανε να αποφεύγει έκτοτε τις συναυλίες.

Πέντε γυναίκες δήλωσαν στο BBC ότι είχαν δεχθεί παράξενες και συχνά σεξουαλικού περιεχομένου τηλεφωνικές κλήσεις από τον Λέτο. Οι τέσσερις από αυτές ήταν ανήλικες την περίοδο των επικοινωνιών.

Μία από τις γυναίκες, η οποία παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο «Έτα», αναφέρει ότι γνώρισε τον ηθοποιό το 2014, όταν ήταν 16 ετών και επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της ένα πρακτορείο μοντέλων στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Λέτο ενδιαφέρθηκε για τη φιλοδοξία της να εργαστεί ως μοντέλο και ζήτησε το email της, ώστε να προσκαλέσει την ίδια και τη μητέρα της σε πάρτι μετά την απονομή των Όσκαρ.

Η επικοινωνία, όπως υποστηρίζει, απέκτησε πολύ γρήγορα σεξουαλικό χαρακτήρα. Η «Έτα» καταγγέλλει ότι εκείνος γνώριζε την ηλικία της, αλλά της έκανε επανειλημμένα προσωπικές και ιδιαίτερα άβολες ερωτήσεις, ακόμη και για ενδεχόμενη σεξουαλική επαφή μεταξύ τους. Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι ένα άτομο που γνώριζε ως «Κρίστιαν» άρχισε επίσης να της τηλεφωνεί, προτείνοντάς της να συμμετάσχει σε πορνογραφικό υλικό και λέγοντάς της ότι δεν είχε σημασία εάν ήταν ανήλικη. Η γυναίκα εκτιμά ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος άνδρας και ο Λέτο να ήταν το ίδιο πρόσωπο, χωρίς, ωστόσο, αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Το 2016, σύμφωνα με την «Έτα», ο ηθοποιός επικοινώνησε ξανά μαζί της και την ενημέρωσε ότι ο δικηγόρος του ήθελε να της αποστείλει συμφωνία εμπιστευτικότητας, προκειμένου να μην αναφερθεί δημόσια στη μεταξύ τους σχέση. Η ίδια αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τι αναφέρουν πρώην συνεργάτες του συγκροτήματος

Δύο άνδρες που εργάστηκαν επί σειρά ετών με τους Thirty Seconds to Mars δήλωσαν στο BBC ότι μέλη του προσωπικού αισθάνονταν άβολα με τον τρόπο με τον οποίο ο Λέτο φερόταν σε νεαρές θαυμάστριες. Ένας πρώην συνεργάτης υποστηρίζει ότι, κατά τη δεκαετία του 2010, το συγκρότημα επικοινωνούσε με πρακτορεία μοντέλων στις πόλεις όπου έδινε συναυλίες και προσέφερε δωρεάν εισιτήρια VIP αποκλειστικά σε γυναίκες.

Ο ίδιος αναφέρει ότι νεαρές κοπέλες προσκαλούνταν στα παρασκήνια και στο καμαρίνι του Λέτο. Άλλος πρώην εργαζόμενος υποστηρίζει ότι, σε μία περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα εργαζόταν σε κατοικία, περίπου δύο κοπέλες την ημέρα επισκέπτονταν τον ηθοποιό και τραγουδιστή. Οι δύο άνδρες δεν ισχυρίζονται ότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, αναφέρουν όμως ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας προκαλούσε έντονη δυσφορία σε εργαζομένους της περιοδείας.

Περισσότερες από 120 διαδικτυακές καταγγελίες

Σύμφωνα με το BBC, καταγγελίες και ισχυρισμοί για τη συμπεριφορά του Τζάρεντ Λέτο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και δεκαετίες. Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι εντόπισε περισσότερες από 120 διαφορετικές αναφορές, ορισμένες από τις οποίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια.

Ο 54χρονος ηθοποιός έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 και κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου το 2014 για την ταινία «Dallas Buyers Club». Έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Fight Club», «Blade Runner 2049» και «Suicide Squad», ενώ είναι επικεφαλής του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, το οποίο ιδρύθηκε το 1998.

Πηγή: skai.gr

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