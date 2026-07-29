Μια σπάνια αναφορά στον γάμο της με τον Μάλκολμ ΜακΡέι έκανε η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της. Η 30χρονη ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα σειρά του Apple TV+ με τίτλο «Lucky», μίλησε για τη σχέση της με τον 32χρονο μουσικό σε συνέντευξή της στο βρετανικό «Elle». Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Νέα Ορλεάνη τον Απρίλιο του 2022, έχοντας γνωριστεί για πρώτη φορά σε στούντιο.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι η σχέση τους της έχει προσφέρει μία αίσθηση σταθερότητας την οποία δεν περίμενε ότι θα βιώσει.

«Δεν θέλω να ακουστώ αυτάρεσκη, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Το να έχεις έναν φίλο που πορεύεται μαζί σου στη ζωή, μου έχει δώσει μια αίσθηση ασφάλειας που δεν είχα ποτέ πραγματικά ονειρευτεί», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, ο γάμος δεν ήταν κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο για εκείνη. Ωστόσο, η σχέση της με τον ΜακΡέι την έκανε να αισθάνεται πιο θαρραλέα και πιο πρόθυμη να δοκιμάζει νέα πράγματα.

«Τώρα που το έχω, αισθάνομαι ότι μπορώ να παίρνω περισσότερα ρίσκα, επειδή γνωρίζω ότι έχω κάτι πραγματικά σταθερό, υγιές και απίστευτα διασκεδαστικό. Γελάω περίπου το 90% του χρόνου», πρόσθεσε.

‘There’s A Fire That Starts In Me When Something Is Tough’: Anya Taylor-Joy Is Drawn To The Deep End https://t.co/bjMWZGTpEg — ELLEUK (@ELLEUK) July 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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