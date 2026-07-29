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Άνια Τέιλορ-Τζόι: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της

Η 30χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο μουσικός της προσφέρει ασφάλεια και την έχει ενθαρρύνει να παίρνει περισσότερα ρίσκα στη ζωή και στην καριέρα της

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Άνια Τέιλορ-Τζόι

Μια σπάνια αναφορά στον γάμο της με τον Μάλκολμ ΜακΡέι έκανε η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της. Η 30χρονη ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα σειρά του Apple TV+ με τίτλο «Lucky», μίλησε για τη σχέση της με τον 32χρονο μουσικό σε συνέντευξή της στο βρετανικό «Elle». Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Νέα Ορλεάνη τον Απρίλιο του 2022, έχοντας γνωριστεί για πρώτη φορά σε στούντιο.

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι η σχέση τους της έχει προσφέρει μία αίσθηση σταθερότητας την οποία δεν περίμενε ότι θα βιώσει.

Άνια Τέιλορ-Τζόι

«Δεν θέλω να ακουστώ αυτάρεσκη, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Το να έχεις έναν φίλο που πορεύεται μαζί σου στη ζωή, μου έχει δώσει μια αίσθηση ασφάλειας που δεν είχα ποτέ πραγματικά ονειρευτεί», δήλωσε.

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Όπως εξήγησε, ο γάμος δεν ήταν κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο για εκείνη. Ωστόσο, η σχέση της με τον ΜακΡέι την έκανε να αισθάνεται πιο θαρραλέα και πιο πρόθυμη να δοκιμάζει νέα πράγματα.

Άνια Τέιλορ-Τζόι

«Τώρα που το έχω, αισθάνομαι ότι μπορώ να παίρνω περισσότερα ρίσκα, επειδή γνωρίζω ότι έχω κάτι πραγματικά σταθερό, υγιές και απίστευτα διασκεδαστικό. Γελάω περίπου το 90% του χρόνου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Anya Taylor-Joy
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