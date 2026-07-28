Έως και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου), σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του φορέα.
Η παράταση αφορά τις ΑΠΔ του ιδιωτικού τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2026 και του δημόσιου τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, η αρχική προθεσμία υποβολής έληγε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026.
Όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ, η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Η διακοπή συνδέεται με τις εργασίες για την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Διευκρινίζεται τέλος, ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.
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