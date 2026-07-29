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«Αναπήδηση» των τιμών του πετρελαίου (+3%) μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ 

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Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πετρέλαιο τιμές Κρίση στη Μέση Ανατολή
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