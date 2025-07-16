Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο έως τις 10 Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ύστερα από συνάντηση με φορείς της αγοράς και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το αίτημα για παράταση έθεσαν οι φορείς της αγοράς και ο υπουργός είπε ότι ανακοινώνεται από σήμερα «προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί».

