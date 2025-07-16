Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο έως τις 10 Οκτωβρίου

Το αίτημα παράτασης έθεσαν οι φορείς της αγοράς - «Να πετύχουμε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί» το μήνυμα Θεοδωρικάκου

Θεοδωρικάκος

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο έως τις 10 Οκτωβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ύστερα από συνάντηση με φορείς της αγοράς και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το αίτημα για παράταση έθεσαν οι φορείς της αγοράς και ο υπουργός είπε ότι ανακοινώνεται από σήμερα «προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάκης Θεοδωρικάκος αναπτυξιακός νόμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark