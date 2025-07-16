ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Στα 4,5 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 4,5 δισ. ευρώ έναντι μόλις 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τα οποία διαμορφώθηκαν σε 32,550 δισ. ευρώ, από 29,999 δισ. ευρώ πέρυσι, τονίζει η ΤτΕ.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 31,605 δισ. ευρώ, από 29,117 δισ . ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα το ταμειακό έλλειμμα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης να μειωθεί στα 465 εκατ. Ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πλεόνασμα 1,75 δισ. ευρώ εμφανίζει εξάλλου και ο τακτικός προϋπολογισμός έναντι ελλείμματος 2,2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Πηγή: skai.gr

