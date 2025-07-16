Φόβοι ότι οι δασμοί Τραμπ θα «χτυπήσουν» τα ελληνικά ροδάκινα

Ο Ιούλιος είναι η εποχή της συγκομιδής στους οπωρώνες ροδάκινων της βόρειας Ελλάδας, όπου οι συλλέκτες ανεβαίνουν σε ξύλινες σκάλες και τοποθετούν προσεκτικά τα φρούτα σε κιβώτια έτοιμα για τα εργοστάσια που τα ξεφλουδίζουν, τα κόβουν σε φέτες και τα κονσερβοποιούν, συχνά για καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, φέτος, υπάρχει ανησυχία μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 30% σε ευρωπαϊκά προϊόντα, οι οποίοι επηρεάζουν και άλλες βιομηχανίες, από το κρασί μέχρι το ελαιόλαδο και τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Reuters.

Οι καλλιεργητές ροδάκινων και οι ιδιοκτήτες εργοστασίων ανησυχούν ότι οι δασμοί θα μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονται να στείλουν τη φρέσκια σοδειά τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα είτε να πρέπει να προσαρμοστούν μέσε σε λίγο χρόνο ή να βρουν εναλλακτικές αγορές.

Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κονσερβοποιημένων ροδάκινων στον κόσμο, περίπου το ένα πέμπτο των οποίων πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά την Ευρώπη.

Τα ροδάκινα, όπως και ορισμένα άλλα προϊόντα, υπόκεινται ήδη σε εισαγωγικό δασμό 17% από τις ΗΠΑ. Οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν τον συνολικό εισαγωγικό δασμό στο 47%.

«Τώρα είναι ακόμη χειρότερα επειδή μας βρίσκει στην ''κορύφωση'', όπου ολόκληρο το εργοστάσιο και όλες οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν σε γρήγορους ρυθμούς», δήλωσε ο Λάζαρος Ιωαννίδης, συνιδιοκτήτης ενός εργοστασίου επεξεργασίας ροδάκινων και φρούτων κοντά στη Νάουσα, το οποίο στέλνει περίπου το 40% της παραγωγής του σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Dole.

Η εύφορη πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα είναι ένας τεράστιος οπωρώνας με ροδακινιές.

Αυτή την εβδομάδα, φορτηγά ξεφόρτωσαν κιβώτια γεμάτα με χιλιάδες κίτρινα ροδάκινα στο εργοστάσιο του Ιωαννίδη, όπου φορτώθηκαν σε μεταφορικούς ιμάντες για επεξεργασία.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ελλάδας από τις εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων και άλλων συσκευασμένων προϊόντων ροδάκινου ανέρχεται σε περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ, με περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από την αγορά των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα και τα παράγωγά τους, οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι τα τρία κορυφαία γεωργικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, φέρνοντας στην πατρίδα περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Περισσότεροι από 20.000 οικογένειες, αγρότες και εργαζόμενοι κερδίζουν το εισόδημά τους από τις φάρμες και τα εργοστάσια ροδάκινων στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον Κώστα Αποστόλου, επικεφαλής του Συνδέσμου Ελλήνων Κονσερβοποιών.

«Το μέγεθός μας μπορεί να είναι μικρό ως ποσοστό για τη χώρα ή την ΕΕ, αλλά για την περιοχή αποτελεί μια μεγάλη πηγή εισοδήματος, ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της.»

«Τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, βρισκόμαστε σε μια περίοδο απόλυτης αναστάτωσης», λέει ο Αποστόλου.

Ο ίδιος είπε ότι η μόνη εναλλακτική λύση είναι η διαφοροποίηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Mercosur (Νότια Κοινή Αγορά) στη Νότια Αμερική ή προς το Μεξικό και την Ινδία και προέτρεψε την ΕΕ να υπογράψει εμπορική συμφωνία με αυτές τις χώρες.

Η ΕΕ σχεδίαζε να εγκρίνει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, αλλά αντιμετώπισε την αντίθεση ορισμένων χωρών.

Ωστόσο, υπάρχουν και αισιόδοξοι.

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Ελπίζουμε ότι θα το αποδείξει αυτό και θα αλλάξει αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο αγρότης Βαγγέλης Καραΐνδρος καθώς αυτός και οι υπάλληλοί του μάζευαν ώριμα ροδάκινα.

Πηγή: skai.gr

