Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε), την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Τ. Ε οι:

Χαρίλαος Λαμπρόπουλος, ως Πρόεδρος

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου, Χαράλαμπος Σαμαράς και Αλέξανδρος Μπαλαφούτης, ως Μέλη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία, μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, αποτελεί μέτοχο της ΕΑΤΕ, εκπροσώπησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μια περίοδο που το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤΕ καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση κεφαλαίων σε δυναμικές επιχειρήσεις, στη στήριξη νεοφυών σχημάτων και στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια νέα δυναμική περίοδο για την Τράπεζα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η προσήλωσή των μελών του ΔΣ στην αποστολή της ΕΑΤΕ αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση της προσπάθειας δημιουργίας ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί επιλογή συνέχειας, αλλά και νέας αρχής. Συνέχειας, διότι σηματοδοτεί την αναγνώριση του έργου που υλοποιήθηκε και των στόχων που επιτεύχθηκαν. Δικαιολογώντας στην πράξη το ρόλο και τη σημασία της Τράπεζας στην ανάπτυξη της χώρας και στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, ιδιαίτερα νεοφυών επιχειρήσεων. Νέας αρχής, διότι η ΕΑΤΕ, στη δεδομένη συγκυρία, ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλοντας, ως πύλη της ελληνικής αγοράς, στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών κεφαλαίων, με στόχο περισσότερες επενδύσεις, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας».

