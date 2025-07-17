O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δύο προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων στον Δήμο Μεγαλόπολης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).

Η συνολική επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ανέρχεται σε 99,6 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 541 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Μεγαλόπολης.

Πρόκειται για επενδύσεις αιχμής, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση της τοπικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 6 αιτήσεις από μεγάλες επιχειρήσεις (1 υφιστάμενη και 5 νέες/υπό σύσταση), συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 210,5 εκατ. ευρώ. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με την έγκριση όλων των προτάσεων.

Από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS AE για τη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων (Data Center) συνολικής επιφάνειας 2.820 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 5MW. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατομμύρια αποτελούν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΔΑΜ, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας.

Από τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις εγκρίθηκαν πέντε επενδυτικά σχέδια. Η εταιρεία ENERCELLIS S.A. θα δημιουργήσει νέα βιομηχανική μονάδα κατασκευής ηλεκτρονικών συσσωρευτών τελευταίας τεχνολογίας σε έκταση 32 στρεμμάτων, με προϋπολογισμό 37,86 εκατομμυρίων ευρώ και επιχορήγηση 18,68 εκατομμύρια, που θα οδηγήσει στη δημιουργία 91 θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία GNWSIS DATA CENTER SOLUTIONS θα ιδρύσει επίσης Κέντρο Δεδομένων ίδιας επιφάνειας και ισχύος με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 39,8 εκατομμυρίων ευρώ και επιχορήγηση 19,9 εκατομμύρια, δημιουργώντας 100 θέσεις εργασίας.

Αντίστοιχη επένδυση θα υλοποιήσει και η EUNICE BRIGHT DATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, με Data Center τύπου colocation ισχύος 5MW, συνολικού προϋπολογισμού 30,1 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση 15,1 εκατομμυρίων, επίσης με πρόβλεψη για 100 νέες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ θα δημιουργήσει πρότυπη μονάδα παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων επιφάνειας 3.600 τετραγωνικών μέτρων, με στόχο τη μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και της αζωτορύπανσης, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 12,8 εκατομμύρια ευρώ και επιχορήγηση 6,3 εκατομμύρια, δημιουργώντας 33 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, η IFESTOS BESS ΑΕ θα ιδρύσει μονάδα παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου, συνολικού προϋπολογισμού 39,7 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση 19,73 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει 117 νέες θέσεις εργασίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.