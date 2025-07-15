Θέμα τριών ημερών είναι η υποβολή από τη χώρα του 6ου αιτήματος για μια δόση ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία αναφέρθηκε στον τριμηνιαίο απολογισμό δράσης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου του.

Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, στις 18 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Ecofin του αναθεωρημένου σχεδίου για την Ελλάδα, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των πόρων, και στη συνέχεια θα υποβληθεί το αίτημα για την επόμενη δόση.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης περιέγραψε την υποβολή του αιτήματος μετά από την τυπική έγκριση αναθεώρησης, αλλά και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και έκανε λόγο για ένα πλαίσιο κονδυλίων ύψους 31,5 δισ. ευρώ που θα διατεθούν έως το τέλος του 2026. Επεσήμανε, εξάλλου, ότι το ΠΔΕ είναι το υψηλότερο της τελευταίας 15ετίας, ενώ το α' 6μηνο το Ταμείο Ανάκαμψης υπερέβη κατά 3% τον στόχο για απορρόφηση και συνολικά στο ΠΔΕ καλύφθηκε ο στόχος κατά 98%.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι έχει επιτευχθεί το 50%. Ήτοι, ποσό 1 δισ. ευρώ επί συνόλου 2 δισ. ευρώ έχει «κλειδώσει» σε περισσότερες από 8.000 υπαγωγές πολιτών που έχουν λάβει έγκριση. Το μέσο εισόδημα ανέρχεται σε 20.600 ευρώ, η μέση ηλικία στα 38 έτη και η μέση εμπορική αξία σε 149.000 ευρώ. Πρώτη στις υπαγωγές είναι η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (με 620 υπαγωγές), 2η είναι η Θεσσαλία (με περισσότερες από 600 υπαγωγές) και 3η είναι η Δυτική Ελλάδα (με περισσότερες από 470 υπαγωγές).

Για το ΕΣΠΑ, ο Παπαθανάσης ανέφερε ότι οι προσκλήσεις ανήλθαν στο 75% του προϋπολογισμού και οι συμβάσεις στο 45%. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» τρέχει από τις 17 Ιουλίου με επιδοτήσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ σχετικά με τις ΣΔΙΤ είπε ότι υπάρχουν 10 έργα σε πλήρη εξέλιξη, συνολικής επένδυσης 1,4 δισ. ευρώ. Με κορυφαίο έργο, τη διαγωνιστική διαδικασία για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, όσον αφορά στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, επεσήμανε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ και έκανε λόγο για έξι μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μεγαλόπολη. «Τα ευχάριστα νέα για την περιοχή της Μεγαλόπολης είναι η έγκριση έξι μεγάλων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην περιοχή. Έχουμε 6 αιτήσεις 210 εκατ. ευρώ που έχουν σχέση με τη δημιουργία data center, μονάδων για μπαταρίες και μονάδων παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων. Είναι επενδύσεις που δημιουργούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

