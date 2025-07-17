Σε 3.855.399 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 15.344.134 οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Μάιο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 1,94% στις αφίξεις και 1,87% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,6% και 0,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,8% και 90%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

