Υψηλόβαθμα στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας έχουν πραγματοποιήσει κατ' ιδίαν συζητήσεις για την πιθανότητα αναζήτησης κρατικής διάσωσης, σε περίπτωση που το επίπεδο των μη εξυπηρετουμένων δανείων συνεχίσει να επιδεινώνεται κατά το επόμενο έτος, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Ειδικότερα, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους και έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg, τουλάχιστον τρεις τράπεζες που χαρακτηρίζονται ως συστημικά σημαντικές από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, οι τράπεζες έχουν συζητήσει εσωτερικά πώς θα θέσουν την προοπτική διάσωσης στην κεντρική τράπεζα, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Η συζήτηση αυτή προκύπτει από την εκτίμησή τους ότι το επίπεδο των κόκκινων δανείων είναι πολύ χειρότερο από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου και σχετικά έγγραφα.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οποιοδήποτε αίτημα διάσωσης εξαρτάται από τη συνεχή αύξηση του όγκου των κόκκινων δανείων κατά το επόμενο έτος. Ωστόσο, σημείωσαν επίσης ότι οι συζητήσεις γίνονται όλο και πιο επείγουσες σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο.

Στα χαρτιά, το ρωσικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, με ισχυρά κέρδη, ακόμη και εν μέσω της αύξησης των λεγόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας να βρίσκεται σε επίπεδο σχεδόν ρεκόρ στο 20%. Επισήμως, τα επίπεδα των κόκκινων δανείων παραμένουν πολύ χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν σε προηγούμενες χρηματοπιστωτικές κρίσεις και τα οποία αντιμετωπίστηκαν από τις ρωσικές αρχές.

Ωστόσο, η ίδια η κεντρική τράπεζα έχει συμβουλεύσει τις ρωσικές τράπεζες να επικεντρωθούν στην αναδιάρθρωση των πιστώσεων αντί να αναγνωρίσουν την πλήρη έκταση των κόκκινων δανείων.

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας Ελβίρα Ναμπιούλινα υποβάθμισε από τη μεριά της τον κίνδυνο συστημικής κρίσης σε οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη στις 2 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας είναι «καλά κεφαλαιοποιημένο» και διαθέτει κεφαλαιακά αποθέματα ύψους 8 τρισ. ρουβλίων (102 δισ. δολαρίων). «Ως ο φορέας που εποπτεύει τις τράπεζες, λέω με πλήρη ευθύνη ότι αυτές οι ανησυχίες είναι απολύτως αβάσιμες», δήλωσε η Ναμπιούλινα.

Επισήμως, το επίπεδο των κόκκινων δανείων προς εταιρικούς δανειολήπτες ανερχόταν στο 4% την 1η Απριλίου, ενώ το ποσοστό του μη εξασφαλισμένου καταναλωτικού χρέους με καθυστερήσεις 90 ημερών ή περισσότερο ήταν στο 10,5%. Παρόλα αυτά, κορυφαίοι τραπεζίτες έχουν αρχίσει να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις προοπτικές του επόμενου έτους.

«Είναι ήδη σαφές ότι δεν θα είναι εύκολο», δήλωσε ο Χέρμαν Γκρεφ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, σχετικά με τις προοπτικές για το επόμενο έτος στην ετήσια συνέλευση των μετόχων τον περασμένο μήνα, επειδή η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων επιδεινώνεται με τις εταιρείες να χρειάζονται όλο και περισσότερο αναδιάρθρωση των χρεών τους. «Ελπίζω, όπως πάντα, ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κοινά σχέδια για να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων από ιδιώτες στο χαρτοφυλάκιο λιανικής έφθασε το 5% τον Μάιο, ανερχόμενο σε 377 δισ. ρούβλια, δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της τράπεζας Dmitriy Pianov, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Vedomosti την 1η Ιουλίου. Ο εν λόγω δείκτης έχει αυξηθεί κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους. Το μερίδιο των κόκκινων δανείων θα μπορούσε να φθάσει το 6%-7% μέχρι το 2026, δήλωσε ο Pianov, αν και σημείωσε επίσης ότι αυτό είναι κάτω από το μέγιστο 8%-10% που παρατηρήθηκε την περίοδο 2014-2016.

Οι πελάτες είναι ανήσυχοι για τα υψηλά επιτόκια και το ποσοστό των κόκκινων δανείων αυξάνεται, αν και οι τράπεζες τα αναδιαρθρώνουν προς το παρόν και διαθέτουν άφθονα αποθέματα, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη δύο συστημικά σημαντικών ρωσικών τραπεζών, που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγα σημάδια για μια πιθανή κρίση, η οποία θα μπορούσε ούτως ή άλλως να επιλυθεί με «ενέσεις» κεφαλαίων, πολλά δεδομένα είναι απόρρητα και η πλήρης εικόνα μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη, δήλωσε μία από τις πηγές.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν πακέτα διάσωσης και άλλους μηχανισμούς για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Το 2017, η κεντρική τράπεζα δαπάνησε τουλάχιστον 1 τρισ. ρούβλια για τη διάσωση τριών μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών, Otkritie, Promsvyazbank και B&N Bank, μια κίνηση που ανέφερε τότε ότι ήταν απαραίτητη για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.