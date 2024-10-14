Οι 26 φτωχότερες χώρες του κόσμου, με κατοίκους που απαρτίζουν το 40% των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας παγκοσμίως, είναι χρεωμένες περισσότερο από κάθε άλλη φορά από το 2006, πράγμα που τις καθιστά εξαιρετικά ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές και πάσης φύσεως κρίσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα από την Παγκόσμια Τράπεζα που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

Όπως σημειώνει η έρευνα, οι οικονομίες αυτές έχουν γίνει ακόμη φτωχότερες σε σχέση με τις παραμονές της πανδημίας του COVID-19, παρά το γεγονός ότι ο υπόλοιπος πλανήτης έχει επανέλθει ως επί το πλείστον σε επίπεδα προ-κορωνοϊού ως προς την οικονομική του ανάπτυξη. Επίσης, σημειώνει το Reuters, η έκθεση επιβεβαιώνει μια σημαντική οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας φέτος να συγκεντρώσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπληρώσει το χρηματοδοτικό της ταμείο για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, τη Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης (IDA).

Οι περισσότερες από τις χώρες της μελέτης βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική, από την Αιθιοπία μέχρι το Τσαντ και το Κονγκό, ωστόσο στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης το Αφγανιστάν και η Υεμένη.

Τα 2/3 των φτωχότερων χωρών είτε βρίσκονται σε ένοπλες συγκρούσεις είτε δυσκολεύονται να διατηρήσουν την τάξη λόγω θεσμικής και κοινωνικής κρίσης, γεγονός που βάζει εμπόδιο στις ξένες επενδύσεις και σχεδόν σε όλα τα εξαγωγικά εμπορεύματα, εκθέτοντάς τις σε έναν κύκλο συνεχούς κατάρρευσης, αναφέρει η έκθεση.

«Σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ξεφεύγει από τη μαύρη ζώνη της φτώχειας, το IDA ήταν η σωτηρία τους», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ίντερμιτ Γκιλ. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, διοχέτευσε τους περισσότερους οικονομικούς πόρους της στις 26 οικονομίες χαμηλού εισοδήματος, κρατώντας τις στη ζωή μετά από τις ιστορικές αποτυχίες που υπέστησαν».

Οι φυσικές καταστροφές έχουν επίσης προκαλέσει μεγαλύτερο τίμημα σε αυτές τις χώρες την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ 2011 και 2023, οι φυσικές καταστροφές συνδέθηκαν με μέσες ετήσιες απώλειες 2% του ΑΕΠ, πέντε φορές τον μέσο όρο μεταξύ των χωρών χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος, υποδεικνύοντας την ανάγκη για πολύ υψηλότερες επενδύσεις, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η έκθεση συνέστησε επίσης σε αυτές τις οικονομίες να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της είσπραξης φόρων με την απλούστευση της εγγραφής των φορολογουμένων και της φορολογικής διοίκησης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών.

Πηγή: skai.gr

