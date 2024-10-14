Τέλος, παίρνει η προσωπική διαφορά για 100.000 συνταξιούχους με την αύξηση που θα πάρουν τον Δεκέμβριο στις συντάξεις τους.

Το ποσοστό αύξησης αναμένεται να είναι περίπου στο 2,5% και εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά, καθώς το ποσό της αύξησης που θα πάρουν θα είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς.

Το καθαρό κέρδος, δηλαδή η αύξηση που θα έχουν πάνω από την προσωπική τους διαφορά, θα είναι έως και 30 ευρώ τον μήνα, εφόσον το υπόλοιπο της διαφοράς τους είναι πολύ μικρό.

Στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση που θα πάρουν τον προσεχή Δεκέμβριο που θα πληρωθούν τη σύνταξη Ιανουαρίου 2025, θα λαμβάνουν για όλο το 2025 τη νέα και υψηλότερη σύνταξη από αυτήν που έχουν σήμερα.

Στην πράξη οι συνταξιούχοι που θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά θα πάρουν για πρώτη φορά καθαρή αύξηση στη σύνταξή τους μετά τα Μνημόνια.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, εκτιμάται ότι οι περίπου 100.000 συνταξιούχοι έχουν μείνει με προσωπική διαφορά κάτω από 40 ευρώ, που σημαίνει ότι από το 2025 θα αρχίσουν να παίρνουν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Ποιοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του Δεκεμβρίου

Με αύξηση 2,5% στις συντάξεις για το 2025, η οποία θα πληρωθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο (σε περίπου δύο μήνες από σήμερα) θα μηδενίζουν την προσωπική διαφορά πολλοί συνταξιούχοι με 35 έως 40 έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχοι γήρατος του ΙΚΑ με 35 έτη παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 1.169 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη προ φόρου με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 12 ευρώ. Με την αύξηση του Δεκεμβρίου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και θα έχουν καθαρή αύξηση (πάνω από την προσωπική διαφορά) κατά 17 ευρώ τον μήνα.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος από το Ταμείο Νομικών με 35 έτη παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 861 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη προ φόρου με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 13 ευρώ. Με την αύξηση του Δεκεμβρίου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και θα έχουν καθαρή αύξηση (πάνω από την προσωπική διαφορά) κατά 9 ευρώ τον μήνα.

Συνταξιούχοι γήρατος από το Ταμείο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας με 36 έτη παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 1.289 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη προ φόρου με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 10 ευρώ. Με την αύξηση του Δεκεμβρίου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και θα έχουν καθαρή αύξηση κατά 22 ευρώ τον μήνα.

