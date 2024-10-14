Συνολικά 81.898.634 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.834 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 218.634 ευρώ σε 176 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΟΑΕΕ,

- στις 18 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.380.000 σε 27.980 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

- από τις 14 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 4.500.000 ευρώ σε 8.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 6.500.000 ευρώ σε 78 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

