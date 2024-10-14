Συνολικά 81.898.634 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.834 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 218.634 ευρώ σε 176 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΟΑΕΕ,
- στις 18 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.380.000 σε 27.980 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 14 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 4.500.000 ευρώ σε 8.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 6.500.000 ευρώ σε 78 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
