Σταθερά ανοδική πορεία γνωρίζει η αγορά εμπορικών ακινήτων στην χώρα μας με τις προοπτικές να συγκλίνουν ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη πενταετία, με την πλειοψηφία των επενδύσεων στην ελληνική αγορά να εστιάζει σε κτίρια γραφείων και τουριστικά ακίνητα.

Όπως αναφέρει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνων σύμβουλος της Premier Realty οι τιμές σημειώνουν σημαντική αύξηση από το 2019 και μετά.

Πόσο πάει το τμ

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία του «Σπιτογάτου», οι τιμές των γραφείων ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν αυξηθεί κατά:

47,3% στο κέντρο της Αθήνας,

κατά 40,6% στα ανατολικά προάστια,

κατά 49,9% στα νότια προάστια και

κατά 33,3% στην δυτική Αθήνα.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή για βιώσιμα, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γραφείων σε προνομιακές τοποθεσίες, ενώ τα υπόλοιπα γραφεία ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρή μείωση της ζήτησης τα επόμενα χρόνια.

Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές για τις αποθήκες και τους αποθηκευτικούς χώρους έχουν επίσης σημειώσει αξιοσημείωτες αυξήσεις: 45,7% στο κέντρο της Αθήνας, 52% στα ανατολικά προάστια, 39,3% στα νότια προάστια και 28,4% στην δυτική Αθήνα.

Σε απόλυτους όρους, οι τιμές των εμπορικών χώρων ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν αυξηθεί από το 2019 έως το 2024, με το κέντρο της Αθήνας να σημειώνει αύξηση από 8 ευρώ σε 10,4 ευρώ, τα ανατολικά προάστια από 5 ευρώ σε 7,7 ευρώ, τα νότια προάστια από 7,8 ευρώ σε 10,7 ευρώ και τη Δυτική Αθήνα από 5,4 ευρώ σε 7,6 ευρώ.

Οι νέες τάσεις

Μια αναδυόμενη τάση στην ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων, τονίζει η Κορίνα Σαΐα, είναι η στροφή προς τα έξυπνα κτίρια. Η παγκόσμια αγορά έξυπνων κτιρίων αποτιμάται σε 108 δισ. δολάρια το 2023.

Ένα έξυπνο κτίριο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (IoT) και αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τον έλεγχο διαφόρων συστημάτων, όπως ο φωτισμός, η ασφάλεια, η θέρμανση, ο εξαερισμός και ο κλιματισμός.

Σύμφωνα με την κ. Σαΐα, μια άλλη τάση είναι η ανάπτυξη έργων μικτής χρήσης, τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους ακινήτων -όπως κατοικίες, χώρους λιανικού εμπορίου και γραφείων και κινηματογράφους- μέσα σε ένα ενιαίο συγκρότημα. Τα έργα μικτής χρήσης κερδίζουν δημοτικότητα επειδή προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ενοικιαστών, συνεπή ταμειακή ροή και προωθούν τη βιωσιμότητα, ενώ διατηρούν χαμηλά ποσοστά κενών κατοικιών, προσφέροντας κατοικίες σε διάφορες τιμές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

