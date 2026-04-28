Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) είναι μια ομάδα χωρών που συντονίζουν και ενοποιούν τις πολιτικές τους σχετικά με το πετρέλαιο. Πολύς κόσμος έσπευσε να μάθει τι σημαίνουν τα αρχικά και σε τι εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος Οργανισμός, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την αποστολή του οργανισμού, τα κράτη-μέλη επιδιώκουν τη «σταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου, ώστε να διασφαλίζεται μια αποδοτική, οικονομική και σταθερή προμήθεια πετρελαίου προς τους καταναλωτές, ένα σταθερό εισόδημα για τους παραγωγούς και μια δίκαιη απόδοση για όσους επενδύουν στον τομέα».

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1960 και σήμερα περιλαμβάνει χώρες όπως η Αλγερία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα, η Γκαμπόν, η Λιβύη, η Νιγηρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα.

Τα μέλη συναντώνται τακτικά για να καθορίζουν στόχους παραγωγής πετρελαίου και να συντονίζουν την προσφορά, με σκοπό τη διαχείριση των παγκόσμιων τιμών. Συλλογικά παράγουν περίπου το 35-40% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και κατέχουν μεγάλο μερίδιο στο διεθνές εμπόριο πετρελαίου.

Το 2016, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, ο OPEC συνεργάστηκε με άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες - μεταξύ αυτών και η Ρωσία - δημιουργώντας τη συμμαχία που είναι γνωστή ως OPEC+.

Σήμερα, ο OPEC παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι αποφάσεις του επηρεάζουν άμεσα τις τιμές της ενέργειας και κατ’ επέκταση το κόστος ζωής και την οικονομική σταθερότητα διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

