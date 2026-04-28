Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι εξήγησε την Τρίτη στο Reuters ότι η αποχώρηση από τον OPEC και τον OPEC+ δίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ευελιξία, καθώς δεν έχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του οργανισμού. Διευκρίνισε παράλληλα ότι η χώρα δεν συμβουλεύτηκε άμεσα άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν από την απόφαση.

Δήλωσε ότι η απόφαση θα επιτρέψει στα ΗΑΕ να συνεργαστούν με εταίρους και επενδυτές, ώστε να διασφαλίσουν ότι καλύπτουν τις μελλοντικές παγκόσμιες απαιτήσεις σε αργό πετρέλαιο, πετροχημικά και φυσικό αέριο.

Ο Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για μια κυρίαρχη εθνική απόφαση που βασίζεται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ».

Ο Εμιρατινός υπουργός τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη σε μια στιγμή που «οι καταναλωτές χρειάζονται την προσοχή μας, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή κατάσταση όπου τα στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου εξαντλούνται σε τρομακτικό βαθμό».



O υπουργός ενέργειας των HAE παρατήρησε ότι η ADNO (η κρατική εταιρεία πετρελαίου) δεν είναι πλέον απλώς ένας απλός τοπικός παραγωγός, αλλά ένας διεθνής παίκτης που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την αλυσίδα σε διάφορα μέρη του κόσμου.



Υπογράμμισε ότι τα ΗΑΕ «προχωρούν σε αυτή την κίνηση τη σωστή στιγμή, χωρίς να προκαλούν τεράστια αναταραχή στην αγορά λόγω των περιορισμών στο Στενό (του ορμούζ).



«Τα ΗΑΕ υπήρξαν μέλη του OPEC και του OPEC+ για πολύ καιρό, αλλά για το μέλλον προβλέπουν ότι ο κόσμος θα ζητά και θα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια» τόνισε.



Δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των στρατηγικών της χώρας στον τομέα της ενέργειας και του πετρελαίου.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Μαζρουέι τα ΗΑΕ επιδιώκουν να παράγουν περισσότερο πετρέλαιο από όσο τους επιτρέπουν οι ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ. Μάλιστα, η παραδοχή ότι δεν συμβουλεύτηκαν το Ριάντ δείχνει μια ξεκάθαρη απομάκρυνση από την παραδοσιακή γραμμή που ήθελε τις δύο μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες να ακολουθούν κοινή πορεία.

Διαβάστε για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.