Footmercato: «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό»

Μία νεότερη πληροφορία - εξέλιξη μεταφέρει η ιστοσελίδα Footmercato για τον Ετιέν Καμαρά και τον Παναθηναϊκό.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι πράσινοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαρλερουά προσθέτοντας ότι ο παίκτης αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει στο τριφύλλι.

Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες ήθελαν τον Παναθηναϊκό να έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του για την μεταγραφή του, με τη μόνη εκκρεμότητα να είναι η αποδοχή και από τον παίκτη.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 δεν επιβεβαιώνεται κάτι από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο εκτίμησε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σύντομα.

«Η μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός δεν έχασε χρόνο. Όπως είχε μεταφερθεί από την ιστοσελίδα μας και την περασμένη εβδομάδα οι Έλληνες θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον Καμαρά», αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα και προσθέτει σε άλλο σημείο του…

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η ελληνική ομάδα και η Σαρλερουά έχουν έρθει σε συμφωνία για τον μέσο ο οποίος ήταν στο στόχαστρο ομάδων της Ligue 1 και της Γκλάντμπαχ. Ο παίκτης αναμένεται να πάει στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της εβδομάδας», καταλήγει.

Όμοια και ο δημοσιογράφος Marc Mechenoua μεταφέρει και εκείνος τη θετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό και τον Καμαρά.

«Ο Ετιέν Καμαρά πρόκειται να αποχωρήσει από τη Σαρλερουά για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Επετεύχθη συμφωνία για μεταγραφή για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Συμβόλαιο 4 ετών», αναφέρει.



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