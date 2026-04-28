Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+, καταφέροντας ένα βαρύ πλήγμα στους εξαγωγικούς πετρελαϊκούς οργανισμούς και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία.



«Η αποχώρηση των ΗΑΕ σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση για τον OPEC. Παράλληλα με τη Σαουδική Αραβία, είναι ένα από τα λίγα μέλη με σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα - τον μηχανισμό μέσω του οποίου ο όμιλος ασκεί επιρροή στην αγορά» σχολίασε ο αναλυτής Χόρχε Λεόν στο Reuters.



«Παρότι οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να είναι περιορισμένες δεδομένων των συνεχιζόμενων διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ, η μακροπρόθεσμη επίπτωση είναι ένας δομικά ασθενέστερος OPEC. Εκτός του Οργανισμού, τα ΗΑΕ θα έχουν τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή, εγείροντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή της αγοράς - και υποδεικνύοντας μια δυνητικά πιο ασταθή αγορά πετρελαίου καθώς μειώνεται η ικανότητα του OPEC να εξομαλύνει τις ανισορροπίες στην προσφορά».

Περαιτέρω, η κίνηση αυτή τερματίζει τη δεκαετή κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας πάνω στην τιμολογιακή πολιτική του πετρελαίου. Τα ΗΑΕ πλέον θα αυξάνουν την παραγωγή τους κατά βούληση για να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Με το Στενό του Ορμούζ να βρίσκεται υπό ιρανικό «μπλόκο», η κίνηση των ΗΑΕ να λειτουργήσουν αυτόνομα ίσως είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσουν δικές τους οδούς εξαγωγής (π.χ. μέσω του αγωγού Φουτζάιρα που παρακάμπτει το Στενό) χωρίς να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του OPEC.

Εμιρατινός υπουργός: Ο λόγος που αποχωρήσαμε από τον OPEC και τον OPEC+

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι εξήγησε την Τρίτη στο Reuters ότι η αποχώρηση από τον OPEC και τον OPEC+ δίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ευελιξία, καθώς δεν έχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του οργανισμού. Διευκρίνισε παράλληλα ότι η χώρα δεν συμβουλεύτηκε άμεσα άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν από την απόφαση.

Δήλωσε ότι η απόφαση θα επιτρέψει στα ΗΑΕ να συνεργαστούν με εταίρους και επενδυτές, ώστε να διασφαλίσουν ότι καλύπτουν τις μελλοντικές παγκόσμιες απαιτήσεις σε αργό πετρέλαιο, πετροχημικά και φυσικό αέριο.

Ο Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για μια κυρίαρχη εθνική απόφαση που βασίζεται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ».

Πηγή: skai.gr

