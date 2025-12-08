Όλες οι πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τόσο οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου, όσο και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και το επίδομα θέρμανσης και το Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν τις γιορτές. Μάλιστα, όσον αφορά τις συντάξεις αυτές θα έχουν ενσωματωμένες τις τακτικές αυξήσεις, αλλά και τις αυξήσεις… δια της πλαγίας από τις μειωμένες φορολογικές παρακρατήσεις.

Ενώ, όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν μετά από χρόνια … παραπάνω χρήματα στο χέρι. Ξεκινώντας από τις ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου, σημειώνεται πως ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες οι ημερομηνίες καταβολής διαμορφώνονται ως εξής:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την στ’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με πίστωση την Παρασκευή 19 τρέχοντος) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Ημερομηνίες για το Δώρο Χριστουγέννων των ανέργων

Η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) από την πλευρά της σχεδιάζει να καταβάλει στους ανέργους το Δώρο Χριστουγέννων την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Το Δώρο στους ανέργους που λαμβάνουν παροχές από τη ΔΥΠΑ, αφορά όλους εκείνους που δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, ή επίδομα μακροχρόνια ανέργων, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο βοήθημα.

Το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων καθορίζεται από το διάστημα επιδότησης μέσα στο έτος.

Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι ολόκληρη τη χρονιά, η παροχή ισοδυναμεί με έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου 2025, το πλήρες επίδομα ανεργίας έχει ανέλθει στα 540 ευρώ, και το ίδιο ποσό αντιστοιχεί στο πλήρες δώρο για όσους ξεκίνησαν επιδότηση από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε:

3 ημερήσια επιδόματα για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης

25 ημερήσια επιδόματα για συνεχή επιδότηση σε όλο το διάστημα

καμία καταβολή εάν δεν έχει συμπληρωθεί πλήρης μήνας ανεργίας.

Επίδομα θέρμανσης: Οι 2+1 δόσεις

Στις 23 Δεκεμβρίου θα δοθεί και η προκαταβολή (60% του ποσού) του επιδόματος θέρμανσης. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 προκαταβολή για τις αγορές που θα τιμολογήθηκαν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 το υπόλοιπο της δόσης και αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

γ) Και η επιπλέον πληρωμή, ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.