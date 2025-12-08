Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εβδομήντα τρεις φόρους υπερηφανεύεται - και δικαίως - ότι έχει μειώσει από την αρχή της διακυβέρνησης της η κυβέρνηση. Φαίνεται όμως – διαβάζοντας κάποιος το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση – ότι ήρθε η ώρα να ...λερωθεί το καθαρό αυτό μητρώο με μια αύξηση.

Το πόσο μεγάλη θα είναι η επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από τις.....διαθέσεις του δήμου στον οποίο ζει ο εκάστοτε φορολογούμενους.



Το νομοσχέδιο έχει καλές προθέσεις. Θέλει να διορθώσει τη στρέβλωση δεκαετιών που θέλει τον δημότη να επιβαρύνεται με πολλά και διάσπαρτα δημοτικά τέλη. Τα ενοποιεί λοιπόν, βάζοντας μια τάξη και ενισχύοντας αισθητά τη διαφάνεια. Και μαζί της δυστυχώς και τη....λυπητερή.



Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Το πρόβλημα έγκειται στο εξής.

Το ΤΑΠ κυμαίνεται μεταξύ 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ανάλογα με την απόφαση του Δήμου.

Ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζεται ανά παροχή ρεύματος και ανά τετραγωνικό, με διαφορετικούς συντελεστές που ανά δήμο, γι' αυτό και μπορεί να ποικίλλει από μερικά λεπτά έως αρκετά ευρώ ανάλογα και με τη χρήση του ακινήτου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κοινόχρηστα).



Το ΤΤΑ που θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου θα υπολογίζεται με 0,8 έως 1 τοις χιλίοις με απόφαση του Δήμου. Κατά συνέπεια, για πολλούς θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, κι επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας (μέσω των οποίων πληρώνονται τα τέλη) ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι θα υπάρξει διπλασιασμός ου μη και τριπλασιασμός της συνολικής επιβάρυνσης.



Το νέο τέλος που θα μπει στη ζωή μας από την πρωτοχρονιά του 2027 θα πληρώνεται κι αυτό μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις του νόμου, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος, μην πληρώνοντας 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές.



Στις περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του εκμισθωτή, τότε το ΤΤΑ καταβάλλεται απ' αυτόν μαζί με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Στις περιπτώσεις που αλλάζει ο εκμισθωτής, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει την αλλαγή άμεσα στον οικείο δήμο μαζί με τυχόν ανεξόφλητα ποσά.



Η είσπραξη του τέλους γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι δήμοι από τα μητρώα ακινήτων που διαθέτουν στην επικράτεια τους και τα οποία τροφοδοτούνται από τις δηλώσεις των δημοτών τους. Και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, μπορούν να κάνουν ελέγχους.



Στις περιπτώσεις που ο δημότης έχει δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά, το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του ΤΤΑ που αναλογεί στο ακίνητο. Και φυσικά αν δεν καταβληθεί, οδηγούμαστε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: skai.gr

