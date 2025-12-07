Ανοδικά κινείται η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε αριθμό καταλυμάτων, διαθέσιμων κλινών και γεωγραφική διασπορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η ανοδική τάση στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διατηρήθηκε ισχυρή και το γ' τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την έντονη αύξηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος, με τις κλίνες να ξεπερνούν το όριο του 1 εκατ.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο επικρατεί προβληματισμός. Μιλώντας στο πλαίσιο του 8ου περιφερειακού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων που έγινε πρόσφατα στα Γιάννενα, ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής επέκρινε τον ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που πιέζει τιμολογιακά την ελληνική τουριστική αγορά χαμηλότερα, με αποτέλεσμα - σε συνδυασμό με την έλλειψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων - να καθίσταται δύσκολη η αναβάθμιση μικρών, μεσαίων και οικογενειακών μονάδων. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή της διαμόρφωσης ίσων όρων ανταγωνισμού τόσο σε φορολογικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο μεταξύ ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων.

«Ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική γεωγραφία: χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου έχει άμεση επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του τουριστικού οικοσυστήματος» τόνισε ο κ. Χατζής. Συνεπώς, συνέχισε, κάθε στρατηγική κατεύθυνση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρία κρίσιμα δεδομένα: Πρώτον, τη δυσκολία πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότηση για μεγάλο μέρος του κλάδου. Δεύτερον, τη σημασία των υποδομών και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Τρίτον, την ανάγκη θεσμικής ισονομίας. Όλες οι μορφές τουριστικής διαμονής, όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την οικονομία διαμοιρασμού, οφείλουν να λειτουργούν με ισοδύναμους κανόνες σε ζητήματα φορολόγησης, αδειοδότησης, ασφάλειας και εργασίας».

Την ίδια ώρα, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης εισέρχεται σε φάση εξορθολογισμού. Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, η καταγραφή των ακινήτων στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης δημιουργούν συνθήκες διαφάνειας και επαγγελματισμού. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 θεσμοθετήθηκαν λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια ενώ για πρώτη φορά, από την 1η Οκτωβρίου, ξεκίνησαν έλεγχοι τήρησης των προδιαγραφών αυτών, με πρόβλεψη προστίμων σε ευρήματα παραβάσεων, είτε από μεικτά κλιμάκια των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΤΟΥ και της ΑΑΔΕ, είτε αυτοτελώς.

«Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, σημαίνει μέτρο, ισορροπία και τήρηση νομιμότητας» ανέφερε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. «Το νέο θεσμικό πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης για την αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση» σημείωσε. Στην κατεύθυνση αυτή, για το τρέχον έτος καθώς και για το 2026 δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα ακίνητα που ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες: Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας . Επιπλέον προβλέπονται έλεγχοι συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ αλλά και κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Η βραχυχρόνια μίσθωση σε αριθμούς

Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 παρουσιάζει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΤΕΤΕ, συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, εδραιώνοντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2024. Το α' τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 213 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +23 χιλ. σε σχέση με τα 190 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο τα καταλύματα ανήλθαν σε 216 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +20 χιλ. έναντι των 196 χιλ. του αντίστοιχου μήνα. Τον Μάρτιο, ο αριθμός διαμορφώθηκε σε 222 χιλ., σημειώνοντας άνοδο +18 χιλ. από τα 204 χιλ. του Μαρτίου 2024. Το β' τρίμηνο συνέχισε με σταθερά θετικό ρυθμό. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +16 χιλ. έναντι των 212 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο τα καταλύματα ανήλθαν σε 236 χιλ., κατά +18 χιλ. περισσότερα από τα 218 χιλ. του Μαΐου 2024. Τον Ιούνιο σημειώθηκε νέα άνοδος στα 242 χιλ., αυξημένα κατά +17 χιλ. από τα 225 χιλ. του Ιουνίου 2024. Το γ' τρίμηνο συνέχισε επίσης με θετικό ρυθμό. Τον Ιούλιο τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 246 χιλ., υπερβαίνοντας τα 232 χιλ. του Ιουλίου 2024 (+14 χιλ.). Τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό με 247 χιλ., αυξημένα κατά +14 χιλ. έναντι των 233 χιλ. του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο παρατηρείται οριακή αποκλιμάκωση στα 245 χιλ. καταλύματα, παραμένοντας ωστόσο +13 χιλ. υψηλότερα σε σχέση με τα 232 χιλ. του Σεπτεμβρίου 2024. Τον Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, καταγράφεται εποχική υποχώρηση, με τα καταλύματα να διαμορφώνονται σε 234 χιλ., παραμένοντας όμως υψηλότερα κατά +9 χιλ. έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Η ανοδική τάση στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διατηρήθηκε ισχυρή και το γ' τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την έντονη αύξηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος. Το α' τρίμηνο ξεκίνησε θετικά, με τον Ιανουάριο να καταγράφει 947 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά +102 χιλ. έναντι των 845 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 961 χιλ., παρουσιάζοντας άνοδο +84 χιλ. σε σχέση με τις 877 χιλ. του 2024 ενώ τον Μάρτιο έφτασαν τις 981 χιλ., αυξημένες κατά +76 χιλ. έναντι των 907 χιλ. του Μαρτίου 2024. Το β' τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω ενίσχυση. Τον Απρίλιο οι κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,008 εκατ., αυξημένες κατά +73 χιλ. από τις 935 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο ανήλθαν σε 1,038 εκατ. (+76 χιλ. έναντι 962 χιλ.). Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1,061 εκατ. κλίνες, αυξημένες κατά +70 χιλ. περισσότερες από τις 991 χιλ. του αντίστοιχου μήνα 2024. Το γ' τρίμηνο κορυφώθηκε με διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 1,078 εκατ. κλίνες, αυξημένες κατά +57 χιλ. από τις 1,021 εκατ. του Ιουλίου 2024. Τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ρεκόρ με 1,081 εκατ., δηλαδή +58 χιλ. σε σχέση με τις 1,023 εκατ. του Αυγούστου 2024 -- η υψηλότερη τιμή της περιόδου. Τον Σεπτέμβριο οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,075 εκατ., παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και αυξημένες κατά +56 χιλ. από τις 1,019 εκατ. του Σεπτεμβρίου 2024. Τέλος. τον Οκτώβριο οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,030 εκατ., σημειώνοντας εποχική αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένοντας υψηλότερες κατά +38 χιλ. έναντι των 992 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Μέση διάρκεια παραμονής και προέλευση ταξιδιώτη

Η μέση διάρκεια παραμονής σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης το α' τρίμηνο του 2025 παρουσίασε γενικευμένη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, συνεχίζοντας την ήπια καθοδική τάση που είχε παρατηρηθεί προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,1 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά -3,1% σε σχέση με τις 3,2 του 2024. Τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 3,2 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -11,1% από τις 3,6 του αντίστοιχου μήνα το 2024 ενώ τον Μάρτιο διαμορφώθηκε σε 3,4 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση -2,9% σε σύγκριση με τις 3,5 του Μαρτίου 2024. Το β' τρίμηνο κατέγραψε σταθεροποίηση τον Απρίλιο και ήπια ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, αντιστρέφοντας εν μέρει τη μείωση του πρώτου τριμήνου. Τον Απρίλιο η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 3,7 διανυκτερεύσεις, στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο του 2024. Τον Μάιο σημειώθηκε η πρώτη αύξηση για το 2025, με τη μέση διάρκεια να διαμορφώνεται σε 3,6 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +5,9% έναντι των 3,4 του Μαΐου 2024 ενώ τον Ιούνιο αυξήθηκε περαιτέρω σε 3,8 διανυκτερεύσεις, κατά +2,7% σε σύγκριση με τις 3,7 του Ιουνίου 2024. Το γ' τρίμηνο διατήρησε τη θετική δυναμική, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας διετίας. Τον Ιούλιο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις, ίδια με τον Ιούλιο του 2024. Τον Αύγουστο καταγράφηκε νέα άνοδος στις 4,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +2,4% σε σχέση με τις 4,1 του Αυγούστου 2024 -- επίδοση που αποτέλεσε την υψηλότερη τιμή της περιόδου. Τον Σεπτέμβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2024. Τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρούμενη στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο και καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.

Η διάρθρωση των ταξιδιωτών στη βραχυχρόνια μίσθωση κατά το α' τρίμηνο του 2025 αναδεικνύει μια ενισχυμένη παρουσία αλλοδαπών επισκεπτών, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρατηρείται από τα μέσα του 2024. Τον Ιανουάριο οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 60% του συνόλου, έναντι 40% ημεδαπών. Τον Φεβρουάριο το ποσοστό των αλλοδαπών αυξήθηκε στο 64%, με τους ημεδαπούς να υποχωρούν στο 36% ενώ τον Μάρτιο οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 69%, με τους ημεδαπούς στο 31%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης από την αρχή της χρονιάς. Το β' τρίμηνο ενίσχυσε περαιτέρω την κυριαρχία των αλλοδαπών επισκεπτών. Τον Απρίλιο οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 86% του συνόλου (14% ημεδαποί). Τον Μάιο η παρουσία των αλλοδαπών διατηρήθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στο 92% (8% ημεδαποί), επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της περιόδου 2019-2025. Τον Ιούνιο η συμμετοχή των αλλοδαπών παρέμεινε στο 92%, καταδεικνύοντας σταθεροποίηση της διεθνούς υπεροχής στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Το γ' τρίμηνο ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αλλοδαπών ταξιδιωτών. Τον Ιούλιο οι αλλοδαποί ανήλθαν στο 91% (9% ημεδαποί) ενώ τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στο 89%, με τους ημεδαπούς στο 11%. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή της περιόδου 2019-2025, με τους αλλοδαπούς να αντιπροσωπεύουν το 94% των επισκεπτών και τους ημεδαπούς μόλις το 6%. Τον Οκτώβριο η κυριαρχία των αλλοδαπών παρέμεινε ισχυρή, με τη συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 88%, έναντι 12% ημεδαπών.

