Γαλλία: Οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% για το 2025 αναμένει ο ΥΠΟΙΚ

Εκτός κι αν υπάρξει κάποια δραστική αναστροφή στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η οικονομία της Γαλλίας είναι πιθανό να έχει ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% το 2025, ξεπερνώντας τις κυβερνητικές προσδοκίες για ανάπτυξη 0,7%, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

“Είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσομε την εκτίμηση της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, τη φετινή χρονιά. Έχουμε προβλέψει 0,7%, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 0,8%. Αυτά είναι καλά νέα”, δήλωσε ο Λεσκίρ στην τηλεόραση LCI.

“Θα πρέπει να έχουμε ένα κακό τέταρτο τρίμηνο, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, ώστε να είμαστε κάτω από το 0,8%. Έτσι, μπορούμε να επιτύχουμε το 0,8%”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικονομία της Γαλλίας είχε ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αρμόδιο γραφείο στατιστικής (INSEE) που παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

