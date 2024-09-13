Στην εξαγορά του οινοποιείου Μπουτάρη στη Σαντορίνη προχώρησε το «Κτήμα Άλφα», που με τη συγκεκριμένη κίνηση επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε μία από τις πλέον διάσημες οινοπαραγωγικές ζώνες της Ελλάδας, πέραν της κραταιάς ΠΟΠ Αμυνταίου.

Η αγορά του ιστορικού οινοποιείου από τη «Premia Properties», η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα -μετά από μακρά διαπραγμάτευση και αρκετή γραφειοκρατία - ανοίγει νέο κεφάλαιο για την παρουσία του «Κτήματος Άλφα» στην ελληνική και διεθνή οινική σκηνή. «Και αυτό διότι η Σαντορίνη αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό, ιδίως χάρη στο Ασύρτικο. Με τα κρασιά της Σαντορίνης μεταδίδεται η ίδια η εμπειρία του τι σημαίνει αυτό το νησί, που έχει τόσο μεγάλη διεθνή επισκεψιμότητα», όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οινοποιός Άγγελος Ιατρίδης, ο οποίος ωστόσο δεν αποκαλύπτει το ύψος του τιμήματος που καταβλήθηκε.

Ο κ. Ιατρίδης, ο οποίος έχει εργαστεί ως νεαρός οινολόγος στο συγκεκριμένο οινοποιείο κατά τους τρύγους του 1995 και του 1996, διευκρινίζει ότι το «Κτήμα Άλφα» βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά και του αμπελώνα του κτήματος, έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων, ο οποίος επίσης ανήκει στην Premia και χρειάζεται αναζωογόνηση, καθώς για χρόνια δεν έτυχε της αναγκαίας περιποίησης και άρδευσης.

«Μας ενδιαφέρει επίσης να επεκταθούμε περαιτέρω αμπελουργικά» διευκρινίζει ο οινοποιός, επισημαίνοντας ότι κατά την αναζωογόνηση του αμπελώνα θα διατηρηθεί η παραδοσιακή καλλιεργητική μέθοδος της ηφαιστιογενούς Σαντορίνης, η λεγόμενη «κουλούρα», που προστατεύει τα αμπέλια από την πολλή ζέστη, την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους του Αιγαίου. Πέραν του αμπελώνα, οι νέοι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να επενδύσουν στο ίδιο το οινοποιείο, το οποίο χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί μηχανολογικά και να αναβαθμιστεί αρχιτεκτονικά, σύμφωνα πάντα με τον Άγγελο Ιατρίδη, ο οποίος επισημαίνει ότι για το «Κτήμα Άλφα», η απόκτηση του οινοποιείου Μπουτάρη στη Σαντορίνη «δεν αποτελεί μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια βαθιά επένδυση στην καρδιά της ελληνικής οινοποιητικής παράδοσης και στην κληρονομιά που οφείλουμε να διαφυλάξουμε».

Πότε θα είναι έτοιμο το πρώτο κρασί

Στο ερώτημα πότε εκτιμά ότι θα είναι εφικτό να συγκομιστεί η πρώτη σοδειά, ο κ. Ιατρίδης απαντά: «μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα κάτι ως συνέχεια, αλλά η ουσία είναι πως οτιδήποτε βγει θα τιμά το ελληνικό κρασί. Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η στρατηγική κίνηση θα ενισχύσει τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά και θα ανοίξει νέους δρόμους για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού».

Λίγη ιστορία

Η οικογένεια, οι αμπελουργοί και οι οινολόγοι της οινοποιίας Μπουτάρη άρχισαν να εξερευνούν αμπελουργικά τη Σαντορίνη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ ο πρώτος τρύγος στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης έγινε το 1989. Δεν είναι όμως μόνο τα κρασιά, που καθιστούν αυτό το οινοποιείο ιδιαίτερo. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξωτερικοί χώροι του που δεν σχετίζονται αμιγώς με την παραγωγή, καθώς η οινοποιία Μπουτάρη υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του οινοτουρισμού, ανοίγοντας πρώτη -το 1990- τις πόρτες των εγκαταστάσεων της Σαντορίνης στο κοινό και προσφέροντας εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για την Κινηματογραφική Λέσχη Θήρας, με προβολές και εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των νέων ιδιοκτητών, «με την απόκτηση αυτή, το "Κτήμα Άλφα" επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στην προάσπιση και προώθηση της πολύτιμης ελληνικής αμπελουργικής παράδοσης, συνδυάζοντας το παρελθόν με το μέλλον μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μακροχρόνια εμπειρία μας και η βαθιά τεχνογνωσία μας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, μας επιτρέπουν να καινοτομούμε με αποφασιστικότητα, αναδιαμορφώνοντας τους ιστορικούς αμπελώνες της Σαντορίνης, και διασφαλίζοντας ότι η αξεπέραστη ποιότητά τους θα διατηρηθεί αναλλοίωτη για τις επόμενες γενιές. Με πλήρη επίγνωση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το νησί, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές που εγγυώνται την αειφορία της οινοπαραγωγής στη Σαντορίνη, διατηρώντας την ανθεκτικότητα των αμπελώνων μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Συνεχίζει την οινοποιητική της δραστηριότητα στο νησί-Aποχωρεί από το Οινοποιείο στο Μεγαλοχώρι

Η Οινοποιία Μπουτάρη ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οινοποιείου της Σαντορίνης, που βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι, συνεχίζοντας ωστόσο απρόσκοπτα την οινοποιητική της δραστηριότητα στο νησί, μέσω του αμπελώνα της που εκτείνεται σε 60 στρέμματα στον Φάρο Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με κυρίαρχη ποικιλία το Ασύρτικο, το οποίο καταλαμβάνει το 80% της έκτασης, η "Σαντορίνη Μπουτάρη", η "Καλλίστη Reserve" και το "Vinsanto Μπουτάρη" αποτελούν διαχρονικά παραδείγματα βαθιάς γνώσης και ποιότητας αναγνωρισμένα εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου.

Η εταιρεία Μπουτάρη παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας της αμπελοκαλλιέργειας της περιοχής με την τεχνογνωσία του ονόματος Boutari πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια της Σαντορίνης.

Η εταιρεία Μπουτάρη Οινοποιεία Α.Ε. αποτελεί μια αμιγώς ελληνική οινοποιητική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε να γράφει τη δική της ιστορία του κρασιού από το 1879. Διαθέτοντας πέντε οινοποιεία στην Ελλάδα σε σημαντικές οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με περισσότερες από 35 ετικέτες κρασιών. Η εξαγωγική δράση της οινοποιίας απλώνεται σε περισσότερες από 40 χώρες συμβάλλοντας στην εδραίωση του ελληνικού κρασιού και στο εξωτερικό. Από το 2022, η εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου Sterner Stenhus Greece, με βασικούς μετόχους τον Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη, ο οποίος επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιστορικής επιχείρησης, στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, πάντοτε με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της Μπουτάρη Οινοποιεία Α.Ε. Από το 2023, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του μέσω της Ante, Inc. συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία που έχει δημιουργηθεί με στόχο την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, και των εμπορικών σημάτων της ιστορικής οινοποιίας.

