Ουδέποτε υπήρχαν τόσοι πλούσιοι και η περιουσία τους ουδέποτε ήταν τόσο μεγάλη, χάρη στην αύξηση των τιμών των μετοχών στα χρηματιστήρια, δείχνει διεθνής έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το γραφείο συμβούλων Capgemini και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο, οι οποίοι ορίζονται από το Capgemini ως οι άνθρωποι των οποίων τα διαθέσιμα χρήματα πλην της κύριας κατοικίας τους υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο δολάρια, αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά 5,1%, και έφθασε το 2023 τα 22,8 εκατομμύρια άτομα, υπολόγισε το γραφείο στη μελέτη του με τίτλο «Έκθεση για τον Παγκόσμιο Πλούτο» (World Wealth Report).

Η περιουσία τους αυξήθηκε επίσης και υπολογίζεται συνολικά σε 86,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, κατέγραψε δηλαδή αύξηση κατά 4,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για δύο ρεκόρ, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των προσώπων αυτών όσο και για το ύψος της περιουσίας τους, από το 1997 που το Capgemini άρχισε να δημοσιεύει αυτή την ετήσια έρευνα.

Την αύξηση αυτού του πλούτου επέτρεψε κυρίως η άνοδος των χρηματιστηρίων στον κόσμο: ο αμερικανικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε αύξηση 43% και ο S&P 500 24% το 2023, την ώρα που στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 αυξανόταν κατά 16% και ο DAX στη Φρανκφούρτη κατά 20%.

«Οι μετοχές έκαναν άλμα από κοινού με την αγορά της τεχνολογίας, τροφοδοτούμενες από τον ενθουσιασμό για τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη και τον εν δυνάμει αντίκτυπό της στην οικονομία», αναφέρει το γραφείο στη μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν 71 χώρες και η οποία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογία ένα στατιστικό σύστημα απογραφής και μια γραφική απεικόνιση που αποκαλείται καμπύλη Lorenz.

Το 2022, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι είχαν δει την αξία της περιουσίας τους να καταγράφει την ισχυρότερη υποχώρηση σε διάστημα δεκαετίας, εξαιτίας αυτή τη φορά μιας αναδίπλωσης των τιμών στα χρηματιστήρια.

Η Βόρεια Αμερική γνώρισε πέρυσι την ισχυρότερη αύξηση του αριθμού των εκατομμυριούχων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 7,1%, καθώς και της περιουσίας τους (+7,2%), περισσότερο απ' ό,τι στην Ασία-Ειρηνικό και την Ευρώπη.

Το ύψος των περιουσιών και η παράλληλη αύξηση των ανισοτήτων έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια πολλές συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν οι πιο πλούσιοι να συνεισφέρουν στη φορολογία.

Στην Ομάδα των Είκοσι (G20), η Βραζιλία και η Γαλλία ωθούν για ένα παγκόσμιο ελάχιστο φόρο στις μεγαλύτερες περιουσίες, ο οποίος θα μπορούσε να αποφέρει 250 δισεκ. δολάρια επιπλέον, αν οι 3.000 δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη πλήρωναν τουλάχιστον το ισόποσο του 2% της περιουσίας τους σε φόρους εισοδήματος, ένα από τα σενάρια που συζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

