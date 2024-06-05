Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%.

Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας και τη δυνατότητά της να αξιοποιεί τις αγορές και αφετέρου τη δέσμευση και την ικανότητά της να συνεχίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και των στόχων της.

Κεφαλαιοποιώντας τη θετική δυναμική των αγορών, η έκδοση της Τράπεζας γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν το €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις της αγοράς για την πρόοδο της Τράπεζας.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II.

Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδης και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.

Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις oμολογίες:

Η [Οδηγία] MiFID II και ο [κανονισμός] UK MiFIR – επαγγελματίες [επενδυτές] / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (ECPs) μόνο / εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η MiFID II και UK MiFIR αγορά-στόχος του κατασκευαστή είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής).

Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ελλείψει πωλήσεων σε ιδιώτες επενδυτές εντός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις ομολογίες προκειμένου να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών.



Οι ομολογίες δεν προσφέρονται ούτε πωλούνται και δεν θα προσφέρονται ούτε θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση ουδόλως συνιστά πρόταση πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή πρότασης αγοράς των ομολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Οι ομολογίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή σύμφωνα με, ή κατ' εξαίρεση από, τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act). Οι ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και δεν θα εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων ή τις νομοθεσίες περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε, ή για λογαριασμό ή υπέρ, προσώπων των ΗΠΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.