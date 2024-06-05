Και εγένετο... «Σπίτι μου» 2

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η πρώτη βερσιόν αποτέλεσε μια πανθομολογούμενη επιτυχία. Απτή. Υπάρχουν ζευγάρια που μπορείς να μιλήσεις μαζί τους τα οποία χωρίς το πρόγραμμα δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Ούτε η αντιπολίτευση το έχει αμφισβητήσει ενώ ακόμη και οι τράπεζες το αξιοποίησαν ως ...μπούσουλα για να διαμορφώσουν τη δανειοδοτική τους πολιτική.

Το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 θα είναι κάπως... αλλαγμένο επί το φιλικότερο πάντως.

Έως τώρα δικαίωμα αίτησης είχαν τα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών και η σκέψη είναι στην εξελιγμένη μορφή του το πρόγραμμα να απευθυνθεί και στα ζευγάρια άνω των 40 ετών και έως 50 ετών.

Θα περίμενε κάποιος ότι αυτή η αλλαγή αυτή λογικά θα πρέπει να φέρει μεταβολές και σε άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα ζευγάρια ενδεχομένως να έχουν παιδιά κι επομένως θα στοχεύσουν σε μεγαλύτερα σπίτια.

Θεωρητικά τα μεγαλύτερα ζευγάρια που δεν είναι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους καριέρας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να στοχεύσουν σε ποιοτικότερα ακίνητα.

Προς το παρόν πάντως στο Υπουργείο Οικονομικών δε σκέφτονται τέτοιες αλλαγές διότι ακόμη δεν έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια και πολλά θα εξαρτηθούν από τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες

Υπενθυμίζω ότι το παρόν πρόγραμμα προβλέπει :

Δανειοδότηση για αγορά κατοικίας αξίας έως 200.000€

Δάνεια έως 150.000€ ή 90% της αξίας του ακινήτου με διάρκεια έως 30%

Επιφάνεια έως 150τ.μ.

Παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών

Επιτόκιο 0 για το 75% του δανείου και για το υπόλοιπο 25% ανάλογα με ό,τι ορίζει η εκάστοτε τράπεζα. Πλήρης επιδότηση επιτοκίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Εισόδημα έως 16.000€ για τον άγαμο

Έως 24.000€ για ζευγάρι

Έως 27.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες

+3.000/τέκνο

Ελάχιστο εισόδημα οι 10.000€

Ειδικά πάντως για τα εισοδηματικά κριτήρια, ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ δήλωσε ότι εξετάζεται η αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων και παράγοντες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή θα υπάρξει.

Οι συζητήσεις για τους πόρους έχουν ήδη αρχίσει αλλά σε χαμηλό επίπεδο.

Στο πρώτο πρόγραμμα και στην επέκταση αυτού συνολικής αξίας 1δισ€, 750εκατ€ εισέφερε ο κρατικός προϋπολογισμός, μέσω της ΔΥΠΑ, και 250εκατ€ οι τράπεζες.

Τώρα όμως ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει διότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθούν 2δισ€ και η μερίδα του λέοντος – γιατί θα συμμετέχουν και πάλι και οι τράπεζες - να προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης γεγονός που απαιτεί διαβουλεύσεις με τη νέα ηγεσία της Κομισιόν.

Το αποτέλεσμα τους αναμένεται να το γνωρίζουμε το αργότερο το φθινόπωρο καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 να εκκινήσει πριν μπει το 2025.

Όπως πληροφορείται το skai.gr η Ελλάδα επιδιώκει το πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί από το σκέλος των δανείων και όχι των επιδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθεί να απενταχθούν έργα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Ο απολογισμός έως τώρα του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ λέει ότι έως το τέλος του έτους 9.155 ζευγάρια θα έχουν αποκτήσει το σπίτι τους. Ο μέσος όρος ηλικίας των δανειοληπτών είναι 34 έτη και το μέσο εισόδημα τους 16.000€.

