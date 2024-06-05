Της Πηνελόπης Γκάλιου

Λίγο πριν την εκπνοή του προεκλογικού χρόνου που πλέον μετρά μόλις τέσσερα εικοσιτετράωρα, μαίνεται το νέο μέτωπο που άνοιξε μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της κυβέρνησης με αφορμή τα περιουσιακά στοιχεία του, που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προκαλούν πολιτικά και οικονομικά ερωτήματα για το σύνολο των άλλων κομμάτων.

Εδώ και καιρό η ΝΔ είχε διαμηνύσει τις προθέσεις της να μην αφήσει καμία βολή και καμία επίθεση εναντίον της αναπάντητη, ενώ αντίστοιχα απαντήσεις θα αναζητά και από τους πολιτικούς της αντιπάλους, όταν προκύπτουν ερωτήματα για τη δράση τους και τη δραστηριότητά τους. Υπό αυτό το πρίσμα θέτει τα ερωτήματά της και τα εκθέτει στο δημόσιο διάλογο και για τα περιουσιακά δεδομένα που γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κίνηση η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και με δεδομένο ότι δεν η δήλωση του κ. Κασσελάκη δεν κατατέθηκε αρμοδίως όπως ορίζει ο νόμος, δεν επρόκειτο για δήλωση "πόθεν έσχες" αλλά για ένα "μονοσέλιδο Excel , το οποίο επέδειξε μετά από πολλές παλινωδίες" και παρουσιάστηκε μέσα από ένα "προεκλογικό σόου".

Εκτός όμως από το περιεχόμενο, των όσων δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης και την ουσία τους, η κριτική που ασκήθηκε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει και με τη διαχείριση της κατάστασης, όταν η Κουμουνδούρου φαίνεται να διαπίστωσε ότι η κίνηση Κασσελάκη δε φάνηκε να κάνει "γκελ" στον κόσμο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αλλά αντιθέτως δημιούργησε επιπλέον ερωτήματα για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

"Εννέα αναρτήσεις και ανακοινώσεις του κ. Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα μέσα σε λιγότερο από 17 ώρες, μάλλον προδίδουν απλώς τον πανικό του" ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός ενώ σχολιάζοντας παράλληλα και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για διεξαγωγή debate πρόσθεσε "επίσης, πανικό προδίδει να ζητάς ντιμπέιτ λίγες μέρες πριν τις εκλογές όταν έχεις αποφύγει ακόμα και τη διακαναλική και όταν στις περισσότερες «απλές» συνεντεύξεις το βάζεις στα πόδια!"

Η πρωτόγνωρη κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη να δημοσιοποιήσει περιουσιακά του στοιχεία με το τρόπο που το έκανε και όχι επιλέγοντας το δρόμο της κατάθεσης, όπως κάνει το σύνολο των υπόχρεων δήλωσης "πόθεν έσχες" άνοιξε και ένα νέο παράλληλο μέτωπο μεταξύ Κουμουνδούρου και Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για ψεύδη του κ. Κασσελάκη, όταν ισχυρίζεται ότι δε λειτουργεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να έκανε τη δήλωση του τώρα.

"Η υπάρχουσα πλατφόρμα είναι ανοιχτή και δέχεται κανονικά αρχικές αιτήσεις. Θα μπορούσε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του το 2023 να την έχει υποβάλει ηλεκτρονικά αφού, παρά τους ισχυρισμούς του, η πλατφόρμα pothen.gr ήταν και παραμένει ανοικτή για να την υποβάλει ακόμη και σήμερα" ανέφερε κυβερνητική πηγή, την ώρα που και ο σχετικός νόμος ορίζει ότι οι υπόχρεοι κατάθεσης δηλώσεων "πόθεν έσχες" πρέπει να υποβάλουν την αρχική του δήλωση εντός 90 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων που τους καθιστούν υπόχρεους.

Ηρώδου Αττικού και Μέγαρο Μαξίμου πάντως είναι αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τους καθετί που βαραίνει το αντίπαλο στρατόπεδο της Κουμουνδούρου, παραμονές ευρωεκλογών, και να εστιάσει στα σημαντικά και μεγάλα που αναμένουν οι πολίτες και έχει ανάγκη η χώρα να τα διαπραγματευτεί μία υπεύθυνη και δυνατή φωνή στις Βρυξέλλες.

