Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της κατάθεσης του προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) σε επιτροπή της Γερουσίας

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της κατάθεσης του προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σε επιτροπή της Γερουσίας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πάουελ επανέλαβε ότι η Fed δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια, δεδομένου ότι η αμερικανική οικονομία είναι «ισχυρή» σε γενικές γραμμές, με την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα και τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 123,24 μονάδων (+0,28%), στις 44.593,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,41 μονάδων (–0,36%), στις 19.643,86 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 2,06 μονάδων (+0,03%), στις 6.068,50 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark