Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της κατάθεσης του προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σε επιτροπή της Γερουσίας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πάουελ επανέλαβε ότι η Fed δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια, δεδομένου ότι η αμερικανική οικονομία είναι «ισχυρή» σε γενικές γραμμές, με την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα και τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 123,24 μονάδων (+0,28%), στις 44.593,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,41 μονάδων (–0,36%), στις 19.643,86 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 2,06 μονάδων (+0,03%), στις 6.068,50 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

