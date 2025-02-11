Λογαριασμός
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεν θα μείνουν αναπάντητοι οι δασμοί Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο

«Η ΕΕ θα ενεργήσει ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντά της», δήλωσε μέσω της πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφήσει αναπάντητη την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η ΕΕ θα ενεργήσει ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντά της.

Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για μια οικονομικά αντιπαραγωγική κίνηση έκανε λόγο ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η ΕΕ δεν βλέπει καμία δικαιολογία για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές μας. Οικονομικά αντιπαραγωγικό. Σενάριο ήττας και για τους δύο. Αξιολογούμε το εύρος των μέτρων και θα ανταποκριθούμε με σταθερό, αναλογικό τρόπο με αντίμετρα», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

