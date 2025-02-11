Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφήσει αναπάντητη την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η ΕΕ θα ενεργήσει ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντά της.

Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.



The EU will act to safeguard its economic interests.



We will protect our workers, businesses and consumers ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025

Για μια οικονομικά αντιπαραγωγική κίνηση έκανε λόγο ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η ΕΕ δεν βλέπει καμία δικαιολογία για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές μας. Οικονομικά αντιπαραγωγικό. Σενάριο ήττας και για τους δύο. Αξιολογούμε το εύρος των μέτρων και θα ανταποκριθούμε με σταθερό, αναλογικό τρόπο με αντίμετρα», έγραψε.

🇪🇺🇺🇸 The EU sees no justification for the imposition of tariffs on our exports. Economically counterproductive. A lose-lose scenario.



We're assessing the scope of the measures and will be responding in a firm, proportionate way by counter measures.



👉📝 https://t.co/oJpHJXVcOc pic.twitter.com/BDO5ZL5sU0 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) February 11, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.