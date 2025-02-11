Πόσο θα επηρεάσουν την Ελλάδα οι δασμοί Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο 

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ, εντείνοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της θητείας του.

Η κίνηση αυτή εγείρονται φόβοι ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις ελληνικές εταιρείες χάλυβα και αλουμινίου, όπως είναι η Viohalco και η Metlen Energy & Metals. Όμως, πόσο σημαντικές μπορεί να είναι αυτές;

Ο άμεσος αντίκτυπος για τις ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι πολύ μικρός, σημειώνει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Securities, σημειώνοντας ότι η έκθεση των ελληνικών κλάδων χάλυβα και αλουμινίου στην αμερικανική αγορά είναι μικρή.

Όπως εξηγεί, η Viohalco, που εξάγει απευθείας προϊόντα στις ΗΠΑ, όπως σωλήνες και χαλκό, πραγματοποιεί εξαγωγές της τάξης των 150 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα κλάσμα του συνολικού κύκλου εργασιών της, επομένως η όποια άμεση επίδραση από τους επικείμενους δασμούς στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης δεν θα είναι τόσο σημαντική.

Όσον αφορά τη Metlen δεν πραγματοποιεί απευθείας εξαγωγές στις ΗΠΑ, επομένως δεν κινδυνεύει άμεσα από τους δασμούς που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μείνουν εντελώς ανεπηρέαστες από την πολιτική των δασμών του Αμερικανού προέδρου.

Όπως εξηγεί ο κ. Χατζηδάκης, η οριζόντια επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Ουάσιγκτον πιθανότατα θα εντείνει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών ευρύτερα στον κλάδο. Που σημαίνει ότι έμμεσα θα επηρεαστούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ως απόρροια θα δουν τα περιθώρια κέρδους τους να πιέζονται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο κ. Γιάννης Γιαπράκης, ιδιοκτήτης της VitalFinance και επενδυτικός σύμβουλος. Όπως σημειώνει, η Viohalco πραγματοποιεί εξαγωγές στις ΗΠΑ κυρίως μέσω της Elvalhalcor που είναι και αυτή που θα έχει επίπτωση στα συνολικά μεγέθη της Viohalco. Όμως και πάλι, ο πιθανός αντίκτυπος θα είναι μικρός, της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου Viohalco, λόγω της μικρής παρουσίας της ElvalHalcor στην αμερικανική αγορά.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο κ. Γιαπράκης σημειώνει ότι η Cenergy, έτερη θυγατρική της Viohalco, επηρεάζεται θετικά από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς όλο το δίκτυο καλωδίων της χώρας πρέπει να αλλαχθεί γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την εταιρεία, κάτι που θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί.

Όσο για τις ενδεχόμενες έμμεσες επιπτώσεις, ο κ. Γιαπράκης σημειώνει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν. Όπως εξηγεί, οι δασμοί Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αγορά και ενδεχομένως τη ζήτησή τους, γεγονός που μπορεί να στρέψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου σε άλλες αγορές όπου έχουν παρουσία και οι ελληνικές, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους γενικότερα.

Ο ιδιοκτήτης της VitalFinace σημειώνει, πάντως, ότι πριν ξεκινήσουμε τις υποθέσεις για τις επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα υπάρξουν εξαιρέσεις στους δασμούς, όπως συνέβη κατά την πρώτη θητεία του, παρότι ο Τραμπ απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει, η επιβολή των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο θα ασκήσει πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη πριν υλοποιήσει τις εξαγγελίες του Τραμπ, καθώς δεν θα ήθελε να δει μια νέα άνοδο του πληθωρισμού στη χώρα.

