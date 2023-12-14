Ο επικεφαλής της Fed δεν αποκλείει το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα είναι απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed «θεωρεί απίθανο ότι θα ήταν σκόπιμο να αυξηθούν ξανά τα επιτόκια, αλλά δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο», είπε ο Πάουελ.

Νωρίτερα, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε, όπως αναμενόταν, αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 5,25% έως 5,50%, ενώ προέβλεψε μειώσεις την επόμενη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει «υψηλός». Αξιωματούχοι της Fed έκαναν λόγο για 3 ή 4 μειώσεις επιτοκίων την επόμενη χρονιά, με στόχο να φθάσουν στο επίπεδο του 4,6% στο τέλος του 2024.

Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα την επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed, η οποία υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι «ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί τον τελευταίο χρόνο, αλλά παραμένει υψηλός».

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτιμάται πως θα υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2024, σύμφωνα με επικαιροποιημένες προβλέψεις – έναντι 2,5% που προβλεπόταν στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

