Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, που προεκλογικά είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο, προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως χάνει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, προτείνοντας να αναστείλει τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

«Ο πρόεδρος έχει μια ευκαιρία να πάρει ταϊμάουτ 90 ημερών», εισηγήθηκε ο κ. Άκμαν μέσω X, ώστε να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αν, από την άλλη (...) εξαπολύσουμε οικονομικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον κάθε χώρας στον κόσμο, οι επενδύσεις θα σταματήσουν, οι επενδυτές θα κλείσουν τα πορτοφόλια τους (...) και θα υποστούμε πολύ σοβαρή ζημιά ως προς τη φήμη μας στον υπόλοιπο κόσμο, που θα κάνουμε χρόνια και πιθανόν δεκαετίες για να αποκαταστήσουμε», πρόσθεσε, επιμένοντας στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω απ’ όλα βασίζεται στην «εμπιστοσύνη».

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.



President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical… — Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.