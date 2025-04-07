Λογαριασμός
Ο Άκμαν προειδοποιεί τον Τραμπ πως χάνει την εμπιστοσύνη του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων που είχε στηρίξει τον Τραμπ, προειδοποιεί για τις σοβαρές συνέπειες που έχει ο εμπορικός πόλεμος

Μπιλ Άκμαν

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, που προεκλογικά είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο, προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως χάνει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, προτείνοντας να αναστείλει τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

«Ο πρόεδρος έχει μια ευκαιρία να πάρει ταϊμάουτ 90 ημερών», εισηγήθηκε ο κ. Άκμαν μέσω X, ώστε να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αν, από την άλλη (...) εξαπολύσουμε οικονομικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον κάθε χώρας στον κόσμο, οι επενδύσεις θα σταματήσουν, οι επενδυτές θα κλείσουν τα πορτοφόλια τους (...) και θα υποστούμε πολύ σοβαρή ζημιά ως προς τη φήμη μας στον υπόλοιπο κόσμο, που θα κάνουμε χρόνια και πιθανόν δεκαετίες για να αποκαταστήσουμε», πρόσθεσε, επιμένοντας στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω απ’ όλα βασίζεται στην «εμπιστοσύνη».

