Νέα κατάρρευση στα χρηματιστήρια

Συνεχίζεται η κατάρρευση των χρηματιστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στο τσουνάμι δασμών που ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά επιμένει και στην επιθετική του ρητορική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Έτσι, τo selloff εξακολουθεί στις αγορές της Ασίας - Ειρηνικού. Βουτιά πάνω από 12% κατέγραψε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και πάνω από 16 χρόνια. Ο δείκτης Hang Seng έχανε 12,4% και βρισκόταν στις 20.021,32 μονάδες γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο σύνθετος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Σανγκάης κατέγραφε πτώση 7,7% στις 3.083,80 μονάδες.

Επίσης, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 6,2% καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών Alibaba και Tencent σημείωσαν πτώση πάνω από 8%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε νωρίτερα κατά 9% ενώ έκλεισε με πτώση 7,68%.

Ο ιαπωνικός τραπεζικός δείκτης TOPIX βυθίστηκε έως και 9,6%.

Στην αγορά της Νότιας Κορέας ο Kospi κατέγραψε απώλειες νωρίτερα έως και 8%, ενώ οι συναλλαγές διακόπηκαν για πέντε λεπτά καθώς οι μετοχές κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση.

Στην Αυστραλία, στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο S&P/ASX 200 υποχώρησε 6,57% για να φτάσει σε νέο χαμηλό 52 εβδομάδων.

Εν τω μεταξύ, νέα μεγάλη πτώση στη Wall Street προμηνύουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών δεικτών, μετά την άνευ προηγουμένου πτώση που κατέγραψε η Wall Street την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς ASX 200 υποχώρησε έως και 6,3% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας έχασε περισσότερο 3,5%.

Οι αμερικανικές μετοχές πρόκειται να ανοίξουν καταγράφοντας βουτιά και πάλι σήμερα Δευτέρα, με τον S&P 500 να οδηγείται στον γκρεμό της bear market – με μια πτώση 20%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και Wall Street οδεύουν προς νέες βαριές απώλειες

Μεγάλες απώλειες αναμένεται να καταγράψουν σήμερα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολουθώντας τις βαριές απώλειες των ασιατικών αγορών.

Ο δείκτης Eurostoxx 50, ο δείκτης των 50 μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης, βρίσκεται σε τροχιά πτώσης περίπου 4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του FTSE 100 δείχνουν πτώση 2%

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones σημείωσαν πτώση 1,033 μονάδες, ή σε ποσοστό 2,68% προμηνύοντας μια δύσκολη Δευτέρα. Το futures του S&P 500 υποχωρούν 3,34% και τα futures του τεχνολογικού Nasdaq βυθίζονται κατά 4,26%.

Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου οι επενδυτές δεν έλαβαν τα νέα στα οποία ήλπιζαν, πως δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ θα είχε επιτυχείς διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες οι οποίες θα οδηγούσαν σε μείωση των δασμών, ή ότι έστω ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναβάλλει για λίγο την ημερομηνία έναρξης την οποία έχει τοποθετήσει στις 9 Απριλίου. Από το περασμένο Σάββατο δε, τέθηκε σε ισχύ ο καθολικός δασμός 10% σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ.

"Μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο"

Αντ΄αυτού τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και άλλα μέλη της κυβέρνησης προχώρησαν σε νέες "εμπρηστικές" δηλώσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής σε δημοσιογράφους ότι αν δεν λυθεί το θέμα με το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. "Ο μόνος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι οι δασμοί, επανέλαβε. Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το σαββατοκύριακο συζήτησε "με πολλούς Ευρωπαίους, Ασιάτες, όλο τον κόσμο. Θέλουν όλοι απεγνωσμένα να κλείσουμε συμφωνία." Ερωτηθείς για την πιθανότητα να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου —με άλλα λόγια αδασμολόγητου— ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, όπως υπέδειξε ο σύμβουλος και σύμμαχός του Ίλον Μασκ, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως κατά την άποψή του "η Ευρώπη έκανε περιουσία στην πλάτη μας και μας μεταχειρίστηκε πολύ άσχημα. Θέλουν να συζητήσουμε αλλά δεν θα γίνει συζήτηση καθώς δεν μας δίνουν πολλά χρήματα σε ετήσια βάση αγοράζοντας αμερικανικά προϊόντα."

Ερωτηθείς για την κατάρρευση των χρηματιστηρίων περιορίστηκε να πει ότι δεν θέλει να υποχωρούν οι μετοχές, "αλλά μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο για να γίνεις καλά".

Επίσης, προέτρεψε τον κόσμο να "αντέξει" τονίζοντας πως πρόκειται για "οικονομική επανάσταση".

Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Truth Social ανέφερε: "έχουμε τεράστια οικονομικά ελλείμματα με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολλούς άλλους. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι με τους ΔΑΣΜΟΥΣ, οι οποίοι φέρνουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Είναι ήδη σε ισχύ και είναι υπέροχο να το βλέπεις. Το έλλειμμα με αυτές τις χώρες ενισχύθηκε κατά την "προεδρία" του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν. Θα το ανατρέψουμε αυτό και θα το ανατρέψουμε ΓΡΗΓΟΡΑ. Κάποια μέρα ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι οι δασμοί είναι κάτι όμορφο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής."

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε στο CBS News ότι οι δασμοί δεν θα αναβληθούν. "Οι δασμοί έρχονται... Σίγουρα θα παραμείνουν σε ισχύ για ημέρες και εβδομάδες".

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σημείωσε στο NBC News ότι πάνω από 50 χώρες έχουν προσεγγίσει την κυβέρνηση για διαπραγματεύσεις, αλλά προειδοποίησε ότι "δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις που μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες μέρες ή σε εβδομάδες".

Κάτω από τα 60 δολ. το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή οι φόβοι ότι οι δασμοί που έχει επιβάλλει ο Πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ -και ενδεχομένως και άλλες οικονομίες- σε ύφεση οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 60 δολ. το βαρέλι.

Τα συμβόλαια αργού υποχωρούν πάνω από 3%, στα 59,74 δολ., ύστερα από πτώση 6% που κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται πως τελευταία φορά που οι τιμές του πετρελαίου είχαν βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα ήταν τον Απρίλιο του 2021.

Η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού έρχεται στον απόηχο των ανησυχιών ότι οι δασμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν υψηλότερα κόστη στις επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της θα πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Απώλειες και για το bitcoin

Με τα αμερικανικά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν τη χειρότερη εικόνα από το 2020, η τιμή του bitcoin σημειώνει απώλειες 6% στα 77.852,46 δολ., έχοντας χάσει 28% από τα υψηλά του Ιανουαρίου. Σημειώνεται πως το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν πάνω από τις 80.000 δολ. για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

