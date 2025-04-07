Ποιοι πληρώνουν φέτος μισό φόρο – Πώς «κερδίζουν» τριπλή απαλλαγή  

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με «τρελούς» ρυθμούς «τρέχει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ο αριθμός των εντύπων Ε1 τα οποία έχουν κατατεθεί στην Εφορία αγγίζει πια το 1 εκατ. «Τυχεροί» θα πρέπει να αισθάνονται φέτος εκείνοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί), εμποροβιοτέχνες, αλλά και «μπλοκάκια», που θα κληθούν να πληρώσουν μισό φόρο. Και αυτό γιατί εντάσσονται σε προνομιακό καθεστώς με φορολογικό συντελεστή που διαμορφώνεται μόλις στο… 4,5%.



Η ίδια κατηγορία φορολογουμένων πληρώνει μάλιστα προκαταβολή φόρου με έκπτωση 50%, ενώ απαλλάσσονται και από τα τέλη επιτηδεύματος. Για να επωφεληθεί βεβαίως κάποιος των εν λόγω εκπτώσεων θα πρέπει να συγκεντρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι «τυχεροί» της φετινής χρονιάς

Από τους «τυχερούς», λοιπόν, της Εφορίας για την τρέχουσα χρονιά -και ενώ η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη- θεωρούνται οι νέοι επαγγελματίες που για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας τους απαλλάσσονται από το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.



Θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση.



Οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες ευνοούνται και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νέων επιχειρήσεων, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, την οποία προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Αναλυτικά, η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών έχει οφέλη, από:

Την εξαίρεση για τρία χρόνια από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης που υιοθετήθηκε για τα εισοδήματα του 2023 και έπειτα.

Την πληρωμή μισής προκαταβολής φόρου, καθώς, για κάθε νεοσύστατη ατομική επιχείρηση από εμποροβιοτέχνη, είτε από ελεύθερο επαγγελματία, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται από το 55% στο 27,5%, για το έτος κατά το οποίο αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του 2024 η επιχείρηση απέκτησε για πρώτη φορά εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου, που θα βεβαιωθεί, θα μειωθεί στο μισό.

Από τη μείωση στο μισό του φορολογικού συντελεστή.

Ποιοι έχουν μειωμένο φόρο εισοδήματος

Σχετικά με τη φορολόγηση των νέων επιχειρηματιών, η νομοθεσία προβλέπει τη φορολόγησή τους με το 50% του συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, ο οποίος είναι στο 9%.



Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.



Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος από το 2022 και μετά, ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις, φέτος θα φορολογηθούν για τα καθαρά κέρδη του φορολογικού έτους 2024, με τον συντελεστή φόρου της τάξης του 4,5%.



Επειδή η απαλλαγή από το μισό του φόρου εισοδήματος ισχύει για μια τριετία, διευκρινίζεται ότι οι επιτηδευματίες που έκαναν έναρξη εργασιών το 2022, φορολογήθηκαν με τον μισό εισαγωγικό συντελεστή της κλίμακας, για τα κέρδη του 2022, του 2023 και 2024 και από το 2025 ο φόρος θα υπολογίζεται χωρίς μείωση του συντελεστή.



Όσοι έκαναν έναρξη το 2023, θα φορολογούνται με συντελεστή 4,5% για τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025 κ.ο.κ.



Αντίθετα, όσοι έκαναν έναρξη εργασιών το 2021 ή σε προηγούμενα έτη, εξάντλησαν την τριετία των μειωμένων συντελεστών και φέτος θα φορολογηθούν για τα κέρδη του 2024, με ολόκληρο τον συντελεστή 9%.

