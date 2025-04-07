ΑΑΔΕ: Η «παρεξήγηση» που κοστίζει σε φορολογουμένους την έκπτωση στον φόρο εισοδήματος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η προσθήκη μια μικρής λέξης στην κουβέντα γύρω από την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και την εξασφάλιση της έκπτωσης έχει προκαλέσει μια τεράστια παρεξήγηση. Μια παρεξήγηση για την οποία σε μεγάλο βαθμό «φταίει» και η ΑΑΔΕ που βλέπει στη δημόσια συζήτηση να γίνεται το συγκεκριμένο λάθος και να μην το διορθώνει, «φταίνε» οι ίδιοι οι λογιστές και φοροτεχνικοί – όσοι ξέρουν τουλάχιστον – που δεν ενημερώνουν τους πελάτες και φορολογουμένους τους και φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουμε το λάθος αυτό.



Το λάθος λοιπόν έχει να κάνει με τη λέξη εφάπαξ. Πουθενά στον νόμο δεν αναφέρεται ότι για να λάβει κάποιος την έκπτωση φόρου, πρέπει να πληρώσει τον φόρο εφάπαξ. Η ακριβής έκφραση του άρθρου 84 του νόμου 5162/2024 (Α’ 198) – κι αφού εξηγηθεί ότι όσο πιο νωρίς υποβληθεί η δήλωση τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση – στο τέλος του είναι «ο φόρος που οφείλεται καταβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης».



Πόθεν προέκυψε η λέξη εφάπαξ στα χείλη και στα γραπτά των οικονομολόγων είναι απορίας άξιο. Εξαιτίας της όμως πολλοί αποθαρρύνονται και χάνουν την έκπτωση. Και μαζί τους χάνει και το κράτος, που προτιμά να έχει τα ποσά στα ταμεία του νωρίτερα παρά αργότερα.



Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν φορολογούμενο ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση σήμερα, 7 Απριλίου. Ο φόρος που του βεβαιώνεται είναι ας υποθέσουμε 800€. Η διορία για την πρώτη δόση λήγει στις 31 Ιουλίου και ο φορολογούμενος αυτός θεωρεί ότι λανθασμένα ότι πρέπει να αποπληρώσει το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου για να εξασφαλίσει την έκπτωση των 32€. Αν δεν έχει όμως τα 800€ - που είναι πολύ πιθανό και εύλογο να μην τα έχει – θα αποθαρρυνθεί και θα πληρώνει με δόσεις.



Στην πραγματικότητα όμως αυτό που ισχύει είναι ότι για να πάρει την έκπτωση χρειάζεται απλά να έχει αποπληρώσει το φόρο του έως τις 31 Ιουλίου. ΌΧΙ ΕΦΑΠΑΞ. Μπορεί να πληρώσει για παράδειγμα 200€ τον Απρίλιο, 100€ το Μάιο, άλλα 100€ τον Ιούνιο και 200€ τον Ιούλιο και πάλι να λάβει την έκπτωση. Για την ακρίβεια μπορεί να κάνει όποιον συνδυασμό εκείνος θέλει, όποιον συμβιβασμό τον βολεύει.



Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί – με όποιον συνδυασμό πληρωμών – δεν χρειάζεται να είναι εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου η έκπτωση που εξασφαλίζεται είναι η εξής:

4% για υποβολή δήλωσης από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου

3% για υποβολή δήλωσης από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για υποβολή δήλωσης από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Η μελέτη των στοιχείων υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως τώρα δείχνει ότι περίπου 1 στις 4 (27,2%) είναι χρεωστικές. 264.000 φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν 332,3εκατ€, δηλαδή μέσο φόρο 1.259€.



Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν το φόρο τους εφάπαξ για λάβουν την έκπτωση. Αρκεί να είναι εντάξει με τις διορίες που έχουν τεθεί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.