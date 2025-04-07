Λογαριασμός
Πρεμιέρα σήμερα για το «καλάθι του Πάσχα» - Ποια προϊόντα περιλαμβάνει

Μέχρι το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύει το καλάθι του Πάσχα, στο οποίο θα βρείτε 4 βασικά προϊόντα για τις γιορτινές ημέρες, σε πιο χαμηλές τιμές 

Πασχαλινά αυγά

Σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου κάνει πρεμιέρα το «καλάθι του Πάσχα», το οποίο θα είναι σε ισχύ έως το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου.

Φέτος, όπως και πέρυσι, το καλάθι θα περιλαμβάνει:

  • αρνί
  • κατσίκι
  • τσουρέκια και
  • πασχαλινά σοκολατένια αυγά

Σημειώνεται πως το «καλάθι του Πάσχα» τίθεται σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ φέτος δεν ανακοινώθηκε «καλάθι του νονού» καθώς όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος «δεν έχει κανένα νόημα γιατί αυτό αφορά κυρίως παιχνίδια και στα παιχνίδια ο πληθωρισμός είναι μηδενικός». 

Πηγή: skai.gr

