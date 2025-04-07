Σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου κάνει πρεμιέρα το «καλάθι του Πάσχα», το οποίο θα είναι σε ισχύ έως το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου.

Φέτος, όπως και πέρυσι, το καλάθι θα περιλαμβάνει:

αρνί

κατσίκι

τσουρέκια και

πασχαλινά σοκολατένια αυγά

Σημειώνεται πως το «καλάθι του Πάσχα» τίθεται σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ φέτος δεν ανακοινώθηκε «καλάθι του νονού» καθώς όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος «δεν έχει κανένα νόημα γιατί αυτό αφορά κυρίως παιχνίδια και στα παιχνίδια ο πληθωρισμός είναι μηδενικός».

