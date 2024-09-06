Την έκδοση της Πρόσκλησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27», των έργων του «Προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ Δημοσίου Τομέα», ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης δύνανται να ενταχθούν πράξεις προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ και αφορά σε έργα ανακαίνισης και λειτουργικής επανένταξης κτιρίων του Δημοσίου με μεγάλη αρχιτεκτονική αξία που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, αλλά έχουν ταυτόχρονα, υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν σε ανακαίνιση τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ή/ και τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το πρόγραμμα αφορά σε παρεμβάσεις σε χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα δημόσια κτίρια ιδιοκτησίας, κυριότητας και χρήσης Δημοσίων Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης ή/και μνημεία ή ιστορικά κτίρια εντός ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

καθαρισμό προσόψεων για την απομάκρυνση των ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία από βανδαλισμούς,

λήψη άμεσων σωστικών μέτρων για το κέλυφος των κτιρίων για την αποφυγή μερικής ή ολικής κατάρρευσης,

στατική ενίσχυση των κτιρίων, αντικατάσταση Η/Μ, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων,

αποκατάσταση του εσωτερικού των κτιρίων,

ενσωμάτωση νέων χρήσεων για την ανάδειξη, αφενός του κοινωνικού, ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα των ίδιων των κτιρίων και του πολιτιστικού κεφαλαίου των φορέων-ιδιοκτητών τους και, αφετέρου, την αύξηση της συμβολής στο εθνικό πολιτιστικό κεφάλαιο, τη δημοκρατία, την εκπαίδευση, την έρευνα κ.λπ.,

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ.

